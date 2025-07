Liam Gallagher se burló de Coldplay por el video viral de la kiss-cam y fue tajante: “No nos importa con quién estén”

Las personas que asistieron el miércoles 16 de julio al Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, para cantar “Fix You”, “Yellow” y “The Scientist” probablemente no se imaginaban que terminarían por presenciar un momento “viral”. Pero, lo curioso es que esto no ocurrió en el escenario mientras Coldplay interpretaba sus hits, sino en una de las tribunas: una kiss cam evidenció que Andy Byron, CEO de Astronomer mantenía un affaire con Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de la compañía. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y llegaron a oídios de otra banda que actualmente se encuentra de gira: Oasis. En un reciente concierto, Liam Gallagher se burló de lo ocurrido en el show de Chris Martin y lanzó un picante comentario que dio que hablar.

Durante la última semana las cosas en la empresa de tecnología Astronomer fueron de mal en peor luego de que una kiss cam de Coldplay - también conocida como “cámara de besos”, que muestra en pantallas gigantes de conciertos o eventos deportivos a algunas parejas - revelara que el CEO, quien está casado con Megan Kerrigan Byron, madre de sus dos hijos, mantenía una relación extramatrimonial con su jefa de recursos humanos, quien, a su vez, también está casada. “Miren a estos dos... O tienen una aventura o simplemente son muy tímidos”, expresó Martin sobre el escenario. Y es que lejos de disimular, la pareja, que se encontraba abrazada, se escabulló rápidamente para que no los enfocaran. Pero el daño ya estaba hecho: el video se volvió viral y la noticia dio la vuelta al mundo.

Una infidelidad quedó expuesta por la kiss cam en el show de Coldplay

Quien no dudaron en referirse a lo ocurrido en el show de Coldplay, fueron Liam y Noel Gallagher. El domingo 20 de julio los hermanos se presentaron en el Heaton Park de Manchester, Inglaterra, con su gira Oasis Live ‘25, que llegará a la Argentina el 15 y 16 de noviembre. En un video que grabó el usuario de TikTok @kieransmith293, quien asistió al show, se pudo escuchar a Liam decir: “¿Tenemos alguna pareja de enamorados por acá? No se preocupen, no tenemos esas cámaras de mier*** como en Coldplay”. Rápidamente, se escucharon las risas del público y el líder de la banda continuó: “No nos importa con quién estés intimando, con quién te estés juntando ... No es asunto nuestro. Pero de todas maneras, esta canción es para los enamorados”.

El video rápidamente se volvió viral, y según los comentarios de la publicación, la canción que interpretaron tras la broma sobre lo ocurrido en el show de Coldplay fue “Slide Away”.

Durante su show en Manchester, Oasis le aseguró a su público que no tenían las cámaras de besos como en Coldplay (Foto: Instagram @oasis)

Luego del escándalo que se desató en el concierto de Coldplay, según un comunicado difundido en LinkedIn, Andy Byron renunció a su cargo de director ejecutivo de la empresa. “Astronomer está comprometida con los valores y la cultura que guiaron desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen el estándar tanto en conducta como en responsabilidad y, recientemente, ese estándar no se cumplió”, reza el escrito. “Andy Byron presentó su renuncia y le fue aceptada. La junta comenzará la búsqueda del próximo director, mientras que el cofundador Pete DeJoy continuará desempeñándose como CEO interino”, destacaron.

Aunque reconocieron que la visibilidad de la compañía “cambió de la noche a la mañana”, afirmaron que ni su producto ni su trabajo lo hicieron. “Seguimos haciendo lo que mejor sabemos hacer: ayudar a nuestros clientes a resolver sus problemas más complejos en datos e inteligencia artificial”, culminaron.