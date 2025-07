El motivo detrás de la eterna pelea entre Robbie Williams y Liam Gallagher

A lo largo de la historia de la música, varios fueron los artistas que protagonizaron enfrentamientos, pero si hay uno que marcó a la industria británica y aún es tema de discusión es la eterna pelea entre Robbie Williams y Liam Gallagher, la misma que revivió hace algunos meses Better Man, la película biográfica del intérprete de “Angels”.

Better Man menciona la pelea eterna entre los músicos británicos (Paramount Pictures vía AP) Paramount Pictures

La cinta dirigida por Michael Gracey incluye a actores que interpretan tanto a Liam como a Noel Gallagher, por lo que la presencia de los hermanos de la banda Oasis cobró relevancia en la vida del protagonista, pero ¿qué es lo que pasó entre estas figuras musicales?

Todo comenzó durante los Brit Awards del año 2000, los premios anuales de la Industria Fonográfica Británica, momento en el que el exintegrante de Take That subió al escenario para recibir el galardón por la categoría Mejor Sencillo británico y en el que lanzó una propuesta un tanto polémica: “¿Alguien quiere verme pelear con Liam? Liam, cien mil de tu dinero y cien mil del mío. Subimos a un ring y peleamos, y todos podrán verlo por televisión“.

El día que Robbie Williams invitó a pelear a Liam Gallagher

Aquella secuencia despertó la duda de los presentes, quienes no entendían si se trataba de una broma o de si realmente Robbie quería subirse al ring junto a Liam. Pese a que la pelea nunca se concretó, sí fue el deterioro definitivo de la relación de los cantantes.

Sin embargo, los antecedentes de una mala relación entre los británicos se remonta a la década de los 90, cuando al dejar atrás la boyband de la que formaba parte, Williams quiso acercarse a Oasis y se sintió excluido. "No creo que yo fuera su tipo”, dijo. Al poco tiempo, Noel Gallagher, hermano de Liam, lo llamó públicamente “el bailarín gordo de Take That”.

Como si esto fuera poco, el amor de una mujer también fue uno de los motivos por los que el conflicto se acentuó. Antes de que Liam se casara con Nicole Appleton -con quien tuvo un hijo-, la artista canadiense había estado de novia con Robbie y él mismo aseguró que ella “se merecía algo mejor”.

Nicole Appleton estuvo en una relación con Robbie Williams antes de Liam Gallagher

“Le tengo un cariño muy grande a Nic, porque es una persona muy decente. Siento mucha lástima por ella, porque ella merece estar bien, con un matrimonio feliz, pero estaba con Liam, aunque parecía como si no lo estuvieran. Realmente Nicole no merece eso de Liam. Tengo muy, muy buenos recuerdos de ella. Es una dulzura”, dijo en 2013, en diálogo con The Sun.

Aunque quizás era algo que muchos creían irremediable, el mes pasado, una fanática argentina de Liam Gallagher logró la tan esperada reconciliación entre los cantantes. En medio de una de sus habituales conversaciones públicas que la joven tiene con el líder de Oasis a través de X, se coló Williams y generó sorpresa entre los usuarios.

“¿Has considerado alguna vez jugar en Soccer Aid? Tienes suficiente talento para deslumbrarlos”, consultó la usuaria, en referencia al evento benéfico organizado por UNICEF, el cual fue creado en 2006 por el mismísimo Robbie Williams.

Una fan argentina de Oasis logró la reconciliación entre Gallagher y Williams (Foto: Captura X)

“Demasiadas celebridades. Para mí es como el infierno”, respondió el músico, que a su vez aclaró: “Gran causa y Robbie Balboa está haciendo un trabajo maravilloso”. Para sorpresa de todos los fans del miembro de Oasis, Williams respondió a su posteo y le dedicó un tierno mensaje: “Te amo adecuadamente, amigo. Eres el mejor”.

Impactada, la argentina se atribuyó la reconciliación y la compartió con sus seguidores. “Amigué a Liam Gallagher y Robbie Williams. Soy la mujer con más aura de la República Argentina”, señaló y en cuestión de minutos se volvió viral.