Quién es la mujer “mandada al frente” con la kiss cam en el recital de Coldplay acaramelada con su jefe

Un video capturado como parte de una kiss cam impulsada por Chris Martin durante uno de los conciertos de Coldplay en el Gillete Stadium de Bostos, en los Estados Unidos, dejó al descubierto un affaire que no tardó en propagarse en las redes sociales. A raíz de esto es que muchos se preguntaron quién era la mujer que acompañaba a Andy Byron, astrónomo y CEO de una empresa de tecnología estadounidense llamada Astronomer.

Una infidelidad quedó expuesta por la kiss cam en el show de Coldplay

Se trata de Kristin Cabot, quien ocupa hace nueve meses el puesto de directora de Recursos Humanos de la misma compañía que el empresario lidera. En su perfil profesional en LinkedIn resalta que logró establecer relaciones de confianza con personas de todos los niveles jerárquicos, desde el CEO hasta asistentes.

Kristin Cabot en su perfil de LinkedIn (Foto: Captura)

En lo que respecta a su historial, fue directora de gestión de talento en Toast, y tuvo experiencia en empresas como VMware y Bain & Company. Según mencionan medios como The Sun y algunas publicaciones en Reddit, ella también se encuentra casada con un empresario vinculado al negocio de la indumentaria y el calzado.

Kristin Cabot en su foto de perfil de LinkedIn

Pese a que ninguno de los protagonistas se refirió al respecto, la reacción de Megan Kerrigan, con quien Byron tiene dos hijos, no tardó en hacerse notar. Después de que se viralizaran las imágenes que recorrieron el mundo, la mujer eliminó el apellido de casada de sus redes sociales. Mientras que en Facebook, recibió un aluvión de mensajes de los usuarios, quienes se conmovieron con su situación y no tardaron en expresarle su apoyo.

La reconocida cuenta "Pop Base" informó que la esposa de Byron se habría quitado su apellido en Facebook Pop Base

“No te merecés esto”; “Espero que estés rodeada de personas que te amen y te apoyen para superar este momento” y “Duele más saber que ella es claramente una persona buena y una madre dedicada”, le dijeron. No obstante, horas más tarde, decidió eliminar su perfil de Facebook.

Cabe destacar que todo comenzó cuando Byron y Cabot fueron capturados por la kiss cam, por lo que la imagen se replicó rápidamente en las distintas pantallas del estadio. Cuando se vieron, dejaron ver su nerviosismo e incomodidad, además de que se escondieron, situación que no pasó por alto ni por los presentes ni por Martin, quien en aquel entonces cantaba “Viva la vida”. “Miren a estos dos... O tienen una aventura o simplemente son muy tímidos”, bromeó.

La frase del artista fue replicada masivamente en las redes y se convirtió en el título de muchos de los videos que viralizaron el suceso. La intervención del lider de Coldplay, aunque breve, le dio una visibilidad aún mayor al episodio y lo instaló como uno de los momentos más comentados del show.

“Imaginate ir al concierto de Coldplay tranquilamente, salir en la cámara y que ahora todo el mundo sepa que sos el CEO Andy Byron y ella, la de Recursos Humanos, Kristin Cabot. ¿Y eso qué? Pues que ambos están casados… pero no entre sí“; “¿Quién dijo que ir a un concierto de Coldplay no era peligroso?” y “Cómo hacer para que un show de Coldplay te consiga divorcio y despido al mismo tiempo. This is paradise (not)”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre la verdadera relación entre ellos y la presunta infidelidad.