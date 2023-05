Lío Pecoraro se quebró en vivo con LAM al recordar su trasplante y el día después: “Hay que valorar la vida”

escuchar

Este miércoles, las cámaras de LAM (América) fueron a buscar al panelista de espectáculos Lío Pecoraro para hablar sobre la difícil situación que atraviesan Silvina Luna y Silvia, la esposa de Carlos Monti. El panelista recordó el duro momento que vivió en el 2020 cuando tuvo que abandonar la televisión a causa de una leucemia.

Silvina Luna dio una entrevista en LAM (América) en el que relató que atraviesa un momento crítico de su vida porque debe someterse a un trasplante de riñón. Sin embargo, todavía no lo puede llevar adelante porque tiene una bacteria y hasta que no esté solucionado, no puede someterse a la operación.

Lío Pecoraro habló con LAM (América)

En este sentido, Carlos Monti habló en el mismo medio de la situación que atraviesa su esposa Silvia, quien padece leucemia. En este contexto, las cámaras del programa fueron a buscar la palabra de Lío Pecoraro, una persona que vivió un momento difícil de su vida al ser diagnosticado con la misma enfermedad en octubre del 2020.

El panelista se refirió primero a la situación de la familia Monti: “Lo de Carlos y lo de Silvia lo sabíamos el círculo íntimo porque en esa época hacíamos Informadísimos (Ciudad Magazine). Entonces, era un círculo muy pequeñito y acompañamos desde el lugar que podíamos acompañar, estando cerquita”.

Luego, habló de su pelea personal contra la leucemia. “En mi caso, cuando me tocó atravesar lo mío, mucha gente me escribió o desconocía el tema. Lo que hay que entender es que nosotros podemos dar un testimonio personal, pero cada organismo es diferente. Lo que le está pasando hoy a Silvina (Luna), que no es lo que lo está pasando a la mujer de Carlos ni es lo que atravesé yo. Hay que entender que cada organismo es diferente”, explicó.

La situación que le tocó vivir fue un gran aprendizaje para Pecoraro. “Una gran parte es lo emocional, querer salir adelante. De ahí salen mis ganas de querer comunicar. Primero, por mí y después por ayudar a un montón de gente que puede estar en la misma. Como dice Silvina: ‘me doy cuenta de que un montón de gente está en la misma que yo’. Yo también me di cuenta de lo mismo y de que la gente puede salir adelante”, indicó.

Lío Pecoraro se emocionó en un móvil de LAM (América)

Lío recordó una pequeña anécdota que lo marcó cuando salió del hospital luego de más de 70 días internado. “El otro día Silvina decía lo que valoraba estar al otro día de la realización de la diálisis (...) Y yo me acuerdo de que mi primera salida del hospital. Estaba en mi casa y lloraba porque me podía hacer el desayuno. Veía llover y era maravilloso. Es muy fuerte”, señaló el panelista, que se quebró al aire.

Con lágrimas todavía en los ojos, finalizó la nota con una reflexión: “Por eso hay que valorar la vida y hay que valorar lo que tenemos. Disfrutarlo acá. Respetar y más allá de que nosotros nos dedicamos a esto, es un trabajo y hay que respetar a la gente. Hay que ser muy empático. Yo salí de esta guerra que gané y definitivamente soy otra persona en millones de cosas. En la manera de mirar al otro, en la manera de laburar, en lo que puedo decir del otro. Salís totalmente cambiado. Es una gran enseñanza”.

