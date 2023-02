escuchar

A diez años de someterse a una intervención estética que, debido a una mala praxis, le provocó una enfermedad autoinmune, Silvina Luna confirmó que se encuentra en la lista del Incucai a la espera de un trasplante de riñón. Días después de que diera a conocer su delicado estado de salud, desde LAM (América), Ángel de Brito dio detalles sobre su situación actual.

Ángel de Brito dio detalles sobre el calvario que enfrenta Silvina Luna por sus problemas de salud

En el 2013 y cuando se encontraba en uno de los momentos más álgidos de su carrera, Silvina Luna se sumó a otras tantas celebridades y se animó a someterse a una intervención estética de la mano del doctor Aníbal Lotocki. Sin embargo, lo que sería un simple tratamiento culminó en un problema de salud que cambió su vida para siempre.

Debido a una mala praxis de parte de Lotocki, la ex Gran Hermano sufrió una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo que le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real.

Diez años después de que comenzara el calvario y luego de que en Intrusos (América) compartieran una nota que le hicieron al cuestionado médico -quien fue llevado ante la Justicia por varias celebridades afectadas por sus procedimientos-, Luna decidió referirse a su estado actual de salud. Por primera vez reveló que se encuentra en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) porque necesita un trasplante de riñón.

Luego de dar la noticia, recibió una gran demostración de cariño tanto de parte del público como de sus colegas y, en respuesta, a través de sus redes sociales escribió: “Hola, estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas de todos los medio gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo”.

El emotivo mensaje de Silvina Luna

Y, a modo de cierre, remarcó: “Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”.

En este contexto, Ángel de Brito compartió en LAM los mensajes que la modelo le envió, en los que se refirió a la delicada situación en la que se encuentra. “Falta, todavía estoy por empezar los trámites. Mientras estoy haciéndome diálisis tres veces por semana, cuatro horas. Próximamente voy a hablar. Me preocupa, es un mundo donde todas se retocan, se rellenan, se hacen mil cosas y lo veo hasta en pendejas de veinte años. Te podes cag** la vida”, habría expresado en diálogo con el conductor del magazine.

El calvario de Silvina Luna comenzó en el 2013 https://www.instagram.com/silvinalunaoficial/

Sobre la misma línea, desde el magazine se pusieron en contacto con el doctor Pérez Latorre, quien trató a Silvina Luna años atrás. Durante la entrevista, el profesional detalló: “En el 2015 o 2016, le hicimos acá en Los Ángeles una cirugía endoscópica para sacar parte del material. Cuando lo retiramos y mandamos a analizar, nos vino un informe que indicaba que era un material que es utilizado por protesistas dentales”.

“Tratamos de hacer el mejor trabajo posible, durante un tiempo estuvo mejor, pero lo que desarrollan este tipo de sustancias son enfermedades autoinmunes”, cerró.

