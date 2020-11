Florencia Peña imitó a Britney Spears de manera simpática y sensual

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2020 • 17:51

En el marco del mes internacional del Orgullo LGBTIQ, Florencia Peña le recomendó a sus seguidores "liberarse para sentir" y para esto recurrió a un clásico de Britney Spears. Con "Oops I did it again", el hit de Britney de fondo, la influencer protagonizó un simpático y sensual video, con coreografía incluida.

Con un ajustado mono blanco como parte de su look, Florencia Peña imitó a la princesa del pop y conquistó a sus seguidores a poco de publicar su posteo. Enfocada en publicitar su nuevo proyecto de indumentaria para mujeres, aprovechó la consigna internacional del Orgullo Gay para publicitar su plataforma de e-commerce.

No es la primera vez que Peña muestra en su perfil su apoya a la lucha por la inclusión y la diversidad. Y es por esto que en su cuenta personal acumula casi cinco millones de seguidores que celebran cada una de sus publicaciones.

Mujer multifacética, tal como ella se describe, "de alas y no de jaulas", atraviesa un presente laboral con varios proyectos. Además del lanzamiento de su marca, se prepara para sumarse a la programación de Telefe con un magazine diario.