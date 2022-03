Yanina Latorre trató de inútil a Virginia Gallardo y recibió una lapidaria respuesta

Desde sus inicios en la televisión, Yanina Latorre definió su carrera por no tener filtros a la hora de expresarse. Esta característica fue la que la ayudó a ubicarse entre las angelitas preferidas por la audiencia pero, al mismo tiempo, la convirtió en un personaje muy criticado. Las peleas y cruces que tuvo con diversas figuras del espectáculo son incontables y, en la noche del jueves, sumó una más a la lista. Tras hacer un comentario al pasar sobre Virginia Gallardo, la panelista de LAM (eltrece) se entrelazó en una discusión a través de Twitter con la exvedette.

Virginia Gallardo contestó a las críticas de Yanina Latorre

La edición de LAM del jueves comenzó relajada y descontracturada. A pesar de que Angel de Brito anunció al comenzar que tenían muchos temas para debatir, la primera parte del programa se convirtió rápidamente en un ida y vuelta entre el conductor y las angelitas. Charlaron sobre diversos temas de la farándula, organizaron una especie de juego para adivinar un acertijo que planteó el periodista y hasta analizaron los perfiles de Instagram de algunas de las panelistas.

Pero esa relajación terminó de manera abrupta. Apenas unos minutos pasado el comienzo de la noche y en medio de una amena conversación, le dijeron a Yanina Latorre que se parecía a Virginia Gallardo. La esposa de Diego Latorre, conocida por su lengua filosa, pidió que no volvieran a comprarla y tildó a la panelista de Intrusos (América) de “inútil”.

Al escuchar eso, De Brito le puso en freno y le pidió que no se refiriera a su colega de esa manera. Sin embargo, la angelita le restó importancia al asunto y la noche continuó como si nada. Pero eso no duro demasiado ya que, avanzado el programa, el conductor interrumpió un acalorado debate para anunciar que tenían un reporte de último momento. Este se trataba de la respuesta de Gallardo, quien se enteró de lo que habían dicho sobre ella, y decidió no dejarlo pasar.

Virginia Gallardo respondió a las críticas de Yanina Latorre twitter

A través de un contundente tuit, apuntó sin piedad contra Yanina. “Prefiero ser inútil y no una violenta y agresiva que lo único que hace es atacar a las mujeres. Si a eso le sumamos que sos una falsa, porque cuando me ves, saludas como si nada. Por favor Ángel de Brito, hacele caso de una vez y deja de compararnos. Gracias”, tipeó la expareja de Ricardo Fort y procedió a etiquetar tanto al conductor como al perfil oficial del programa.

Tras escucharlo en vivo, Latorre miró fijo a la cámara y expresó: “Virchu Gallardo de mi vida, corazón. Sos divina, sos una potra, sos hermosa. No me gusta que em comparen con vos porque, para mi, como panelista no sos buena. Cuando te veo te saludo porque no te odio”.

La respuesta de Yanina Latorre twitter

A pesar de que LAM siguió su curso, la pelea se trasladó a Twitter. Gallardo arremetió una vez más y dijo: “Soy buena gente Yanina Latorre. Al menos para mi es más importante. De todos modos, los reclamos de panel dirigirse a Intrusos y a América Tv”. Para finalizar, sumó los hashtag “amor” y “obsesión”.

Virginia Gallardo respondió a las críticas de Yanina Latorre twitter

Virginia Gallardo respondió a las críticas de Yanina Latorre twitter

“Amorosa no ataco a mujeres. Ataco inútiles, sin importarme el sexo. Y no soy falsa. Dijiste demasiadas pelo**eces mías en Intrusos el año pasado. Soy memoriosa”, sentenció la angelita. A modo de respuesta final, su contrincante redobló la apuesta y disparó: “Es verdad. Te doy la razón y coincidimos por primera vez en algo. Mala mía. No distinguís sexo... ¡atacas a todo el mundo por igual! Es tu esencia no la mía, amor. Y dejá de twittear que estás trabajando”. Por su parte, Yanina no volvió a contestar y solo queda esperar a la próxima edición de LAM para ver si tiene algo más para decir.