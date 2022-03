“No sean ratas”: el llamativo aviso de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio en su tarjeta de casamiento

Jorge Lanata (61) y Elba Marcovecchio (42) formalizaron su amor con el anuncio de su casamiento, que tendrá lugar el próximo 23 de abril en un salón ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. Tras la feliz noticia, diversos periodistas del espectáculo argentino aportaron más detalles de lo que será la boda, de la que se sabe que contará con la presencia de un círculo acotado. En esta oportunidad, fue Pía Shaw quien compartió las invitaciones que ambos enviaron a sus seres queridos y las tarjetas llamaron la atención por los particulares pedidos que incluyeron.

La panelista enumeró en LAM (América TV), los horarios de la celebración y qué actividad se llevará a cabo en cada momento. “La recepción será a las 19.00, a las 20.00 la ceremonia religiosa, a las 21.00 la cena y 23.30 la ceremonia civil”, introdujo Shaw en el programa que conduce Ángel de Brito.

Las llamativas invitaciones del casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Acto seguido, Pía se refirió a la persona que se encargará de diseñarle el vestido a la novia, pero antes les pidió a sus colegas que adivinen de quién se trataba. En esa línea, surgieron diversos nombres como el de Verónica de la Canal, Paz Cornú y Benito Fernández, que no eran los seleccionados. Al instante, fue Yanina Latorre la que acertó que el diseñador sería nada más y nada menos que Gino Bogani, reconocido estilista que en el último tiempo le armó los looks a Juana Viale para su papel como conductora en La noche de Mirtha Legrand (eltrece).

Luego de difundir los detalles en torno a las actividades y otras cuestiones de interés, Shaw expuso las tarjetas de invitación al casamiento y leyó su contenido. “No habrá baile ni carnaval carioca ni proyección de videos emotivos”, reveló ante la sorpresa de los presentes en el estudio.

La portada de la invitación al casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio Captura LAM

Por su parte, la madre de Diego y Lolita Latorre dio su opinión sobre esta medida y expresó al unísono: “Esto es todo idea de Lanata. Va a haber barra de tragos y todo menos carnaval carioca. Para mí, el baile Elbita, con par de mimos, se lo termina sacando”.

Otras de las particularidades que se pueden ver en la tarjeta son las referidas a los regalos. “Como lo único que quisiéramos es un original de Rothko (en Christie´s 3M USD aproximadamente los más baratos) hemos decidido que lo más oportuno es donar los regalos a quien los necesite y haga un buen uso de ellos: la fundación Margarita Barrientos”, reza la invitación.

Los particulares detalles de las tarjetas de casamiento que Elba Marcovecchio y Jorge Lanata les enviaron a sus invitados Captura LAM

Asimismo, el texto cierra con una particular advertencia: “Recibirán en los próximos días los links de sus necesidades por WhatsApp. No sean ratas, piensen que no es para nosotros y quedarán muy mal si eligen el costo de un portarretratos. Gracias”.

En el momento de opinar sobre la decisión que tomó la pareja de realizar donaciones para el comedor social “Los Piletones”, Latorre explicó: “Yo hablé con Elba y no sabía si es que había que enviar dinero a una cuenta o si iban a crear una lista en los locales de electrodomésticos, que hay heladeras y lavarropas, pero a Margarita le faltan cosas como colchones, camas y otras cosas”.

Por otro lado, Yanina confirmó que ella es una de las invitadas a la gala y le dio el visto bueno a la solidaria acción. “Si das guita, generalmente, en estos eventos de este nivel lo que suele salir un cubierto está entre los 500 y 600 dólares. Se regala el cubierto, y si vamos con Diego son dos cubiertos”, cerró.

Marina Calabró reveló más detalles de la boda entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

En el programa 8:30 AM (LN+), conducido por Luis Majul, la periodista aportó más información sobre la boda y explicó que será una fiesta prolongada, relajada y con un banquete prometedor. Por otro lado, sostuvo que toda la organización la está llevando a cabo la propia pareja y que la decisión fue no contratar a una wedding planner.

A su vez, se refirió a la toma de fotografías en el lugar -medida a la que muchos famosos del ambiente artístico se oponen y que muchos otros exigen- y contó que, en este caso, sí estará habilitada. Por otro lado, especificó que el requisito principal que Elba pidió es que las invitadas no ingresen con vestidos cortos, solo largos.

La opinión de Luis Majul sobre el casamiento de Jorge Lanata

Con algunas chicanas que expresó con el conductor, Marina detalló que, entre los invitados, estarán presentes las exparejas de Jorge, al igual que sus hijos, y que el casamiento no contará con shows en vivo. “Baile y pista sí”, aclaró la panelista.

Por último, la periodista reveló algunos de los nombres de los personajes del ambiente que ya están invitados. Entre ellos, mencionó a Mariana Fabbiani, Diego Leuco y Gabriel Levinas.

Recientemente, Marcovecchio se expresó sobre la boda con su pareja y contestó la pregunta del movilero Alejandro Guatti, de Intrusos en el Espectáculo (América TV), que decía: “Elba, ¿preparando el casamiento? ¿Cómo estás?”. La abogada, por su parte, contestó sonriente: “Feliz”. Respecto de Lanata, contó, con un chiste de por medio: “Lo lleva muy tranquilo, ¿se habrá dado cuenta que se casa?”.