Ciro Martínez confirmó su relación con Luli Bass, la bajista de Los Piojos: los mensajes de amor que expusieron en las redes
El vocalista de la emblemática banda de rock nacional y la nueva integrante del conjunto oficializaron el vínculo afectivo; los saludos virtuales durante el festejo del cantante ratificaron los rumores
El cantante de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez, ratificó este domingo su noviazgo con la bajista Luciana Valdés a través de un intercambio público en Instagram. El anuncio ocurrió durante la celebración del cumpleaños del músico, luego de diversos trascendidos sobre la cercanía entre ambos artistas tras la reincorporación de la banda a los escenarios locales.
Qué dicen los mensajes de amor que expusieron en las redes Ciro Martínez y Luli Bass
Luciana Valdés, conocida artísticamente como Luli Bass, utilizó su perfil personal para saludar al cantante. La bajista compartió una fotografía de ambos sobre el escenario con un mensaje breve: “Muy feliz cumpleaños mi amor”. La publicación incluyó un emoji de corazón rosa atravesado por una flecha. Martínez respondió el gesto con un elogio directo: “¡Gracias hermosa!”.
Los rumores sobre esta historia de amor surgieron días atrás en el programa de televisión Puro Show (eltrece). La periodista Fernanda Iglesias brindó los detalles iniciales sobre el noviazgo. Según la información de la comunicadora, el vínculo comenzó hace varios meses, en coincidencia con el inicio de los ensayos para el retorno de la agrupación.
La profesional describió al músico como una persona con dificultades para dar a conocer sus relaciones afectivas ante la prensa. El intercambio reciente en las redes sociales modificó esa conducta de reserva absoluta.
Quién es la mujer que acompaña al líder de Los Piojos
Luciana Valdés tiene 35 años y posee una trayectoria consolidada en la escena del rock nacional. La artista trabajó previamente junto a figuras de renombre como Valeria Lynch, Juanse y Jimmy Ripp.
Su llegada a la banda liderada por Martínez se produjo para ocupar el lugar de Micky Rodríguez, el bajista histórico que no participó del reencuentro. Existe una diferencia de edad de 22 años entre los integrantes de la pareja, un dato que la prensa de espectáculos subrayó desde el inicio de las especulaciones.
La música manifestó su emoción por formar parte del proyecto musical el 14 de diciembre de 2024. Aquella jornada marcó el primer recital del grupo en el Estadio Único de La Plata. Valdés recordó en un posteo su infancia en la que confeccionaba collares para vender y así ahorrar dinero para su primer instrumento.
La joven definió a la agrupación como la banda de su adolescencia. Versiones periodísticas indicaron que el cantante ya conocía el trabajo de la bajista antes de la convocatoria oficial. En ese período, ella mantenía un noviazgo con Heber Vicente, quien ejerce como baterista en el conjunto La 25.
El contexto del reencuentro de la banda y la gira nacional
El regreso de la formación original, con las ausencias mencionadas, generó una gran demanda de entradas y la organización de múltiples funciones. La gira incluyó siete fechas en la ciudad de La Plata. El calendario de presentaciones sumó paradas en los festivales Cosquín Rock y Quilmes Rock.
La recorrida abarcó también las ciudades de Rosario, Córdoba y Mendoza. El cierre de esta etapa ocurrió en el Parque de la Ciudad y finalizó con dos noches en el Estadio River Plate. Piti Fernández y Dani Buira acompañaron a Martínez en este proceso.
La convivencia diaria durante los traslados y los espectáculos favoreció el desarrollo del lazo amoroso entre el vocalista y su colega. El cantante nació en el barrio porteño de Villa del Parque y transitó su juventud en Ciudad Jardín. Allí inició sus estudios de teatro y recibió su primera armónica a los 12 años.
