Distinción de los premios Gardel a los Auténticos Decadentes

"No nos damos cuenta del disturbio musical que hicimos", dice Cucho Parisi mientras Guillermo Castellani (presidente de Capif) le otorga, como previa a la ceremonia de los Premios Gardel , a Los Auténticos Decadentes un premio a la trayectoria por sus más de 30 años en la música. Y la idea de un "disturbio musical" no sólo es una gran definición del devenir del grupo sino también de la forma que tuvo esta celebración en una bodega mendocina.

Arriba de un autobomba, Los Auténticos Decadentes llegaron al lugar cerca de las 19:00 y fueron presentados por Silvio Soldán , padrino artístico de la banda desde que el paso por Feliz Domingo allá por el año 1990 les valiera la exposición necesaria para dar el salto a la masividad. Luego de la entrada triunfal, y ya adentro de la bodega, en el homenaje convivieron la autocelebración y el reconocimiento de los pares. El principio como "Somos" y el final con "Y la banda sigue", los únicos dos temas sin invitados, sirvieron también como justificación narrativa del show. Si el primero es un exceso de reflexión sobre la propia esencia del grupo, el segundo es una justificación de existencia con el agregado de una cuota de nostalgia.

La reconocida banda arriba de un autobomba

"Queremos agradecer a todas las hinchadas de fútbol que cantaron nuestras canciones", recordó Cucho antes de dar pie a "Cómo me voy a olvidar", con el Chaqueño Palavecino (al igual que en Fiesta nacional, el MTV Unplugged que editaron el año pasado). Con aires de chacarera primero y con un clímax en plan mariachi después, la versión sirvió como indicativo de lo que vendría: cada relectura se acomodaría al estilo de los invitados y no al revés. Así le siguieron "Los piratas" en plan melancolía tanguera junto a Manuel Moretti (Estelares) y la cumbia plena "Corazón", el punto más alto de la noche, con Pablo Lescano de invitado, que se animó a amagar con "No te creas tan importante", el hit más reciente de Damas Gratis.

Crédito: Hernán Zenteno

Por el lado de las nuevas generaciones, Sol Pereyra en "Amor", los locales Usted Señalemelo en "Sigue tu camino", y Los Caligaris en "El pájaro vio el cielo y se voló" sirvieron como muestra del reconocimiento que cuentan a lo ancho de la escena actual. Raúl Lavié en "El vino triste" o Los Nocheros en "El gran señor" fueron la otra cara de la misma moneda: Los Auténticos Decadentes son parte importante ya no del rock sino del cancionero popular argentino.

Raúl Lavie

"Este es el zoológico más lindo que visité", dijo El Mono de Kapanga, invitado en "El murguero". Entre el rock, la canción melódica, la cumbia, los ritmos caribeños y hits que atravesaron durante tres décadas la cultura nacional, Los Auténticos Decadentes vivieron su gran milagro argentino. Son capaces de hacer bailar en cualquier contexto y lograron que la música sea su techo y su comida, cómo cantan en "La guitarra". El homenaje, entonces, llegó en el momento justo. Aunque hace ya varios años que era el momento de premiar su trayectoria.

La banda ofreció un show acompañada de varios músicos invitados

Esta noche, Los Auténticos Decadentes buscarán quedarse con cuatro estatuillas en los Premios Gardel: Mejor Álbum del Año, Mejor Álbum Grupo de Rock y Mejor Videoclip Largo por Fiesta Nacional - MTV Unplugged y la restante en Mejor Canción de Dueto Colaboración por "Amor" junto a la cantante chilena Mon Laferte.