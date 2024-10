Marina Calabró y el verdadero motivo por el que su hermana y su mamá todavía no conocen a Rolando Barbano

Escuchar

Después de unas vacaciones “soñadas” en Europa con su novio, Rolando Barbano, Marina Calabró confirmó que su familia, incluida su hermana Iliana y su mamá Coca, aún no conocen al periodista. En medio de los desencuentros del último tiempo entre las hermanas, la politóloga explicó los motivos por los que todavía no hubo una presentación oficial de la pareja.

En diálogo con un móvil del programa LAM (América TV), la comunicadora fue consultada primero por su reciente viaje a Londres con el periodista. La conductora se mostró encantada por haber tenido la posibilidad de disfrutar de unos días inolvidables y dijo: “Todo hermoso, todo divino. Recorrimos, conocimos”, comentó sin entrar en detalles. Sin embargo, cuando el notero insistió, Marina volvió a afirmar: “Re lindo, hermoso. Fue soñado, todo soñado”.

El movilero cambió de tema y mencionó a su hermana Iliana, quien habló recientemente sobre el romance de Marina, afirmando que todavía no había tenido la oportunidad de conocer a Barbano, lo cual disparó las especulaciones respecto al estado del vínculo entre las hijas de Juan Carlos Calabró, quienes estuvieron anteriormente distanciadas.

Marina, sorprendida, quiso saber qué había dicho Iliana. “Contó que se habían reencontrado ustedes”, comentó el periodista, haciendo referencia a un acercamiento entre ambas. Marina confirmó que ya hacía un tiempo que habían reestablecido el contacto, pero cuando el cronista le preguntó por qué Iliana aún no había conocido a Rolando, la menor de las Calabró explicó: “Es verdad, lo que pasa es que ella está en una gira maratónica, siempre que la llamo está en un lugar distinto. Ya lo haremos, lo que pasa es que estamos con los horarios medio cruzados”.

Marina aseguró que apenas Iliana tenga un hueco libre en su agenda, organizarán una cena o un encuentro familiar. En relación a sus deseos de que su novio y su círculo íntimo se conozcan, afirmó que la idea es que se de naturalmente. “Tengo ganas pero eso de ‘la presentación’ me da como a siglo XVIII””, bromeó.

Además de Iliana, otra figura importante en la vida de Marina que aún no conoce a Barbano es su mamá, Coca. “El otro día que fui a tomar el té, Coca me dijo: ‘Que venga Rolando la próxima’”, reveló la periodista, dando muestras de que el encuentro entre su novio y su madre también está en sus planes, aunque aún no ha sucedido. “Coca todavía tampoco lo conoce, así que hay que hacer muchas presentaciones”, comentó entre risas, demostrando que la situación no es algo que le preocupe demasiado sino más bien una cuestión de agendas.

A lo largo de la conversación, Marina desmintió cualquier rumor de tensiones familiares o desencuentros importantes y explicó que, debido a las diferentes ocupaciones de cada una, ella misma tampoco ve con frecuencia a su mamá. “A Coca la veo en general los miércoles, que voy a tomar el té con ella antes de ir a la radio, pero no coincidimos mucho con Iliana. El otro día le tenía que devolver las llaves de su auto, se las mandé por una de las chicas que labura con Coca. Ella me tenía que devolver una campera. Y estamos así, como con mensajeros, pero estamos nosotras cruzadas, no tiene que ver con otra cosa. Ella, cuando me ve feliz, está feliz. Y estamos todos felices”, detalló.

Durante la conversación, el cronista también le preguntó por ciertos rumores que circulaban respecto a su relación con Barbano, sugiriendo que él prefería mantener un perfil bajo y que no se hablara demasiado de su vínculo en los medios. Ante esto, Calabró fue clara: “Eso se inventó, se construyó. No sé de dónde salió, yo también me lo pregunto: ¿de dónde salió?”.

La periodista aprovechó la ocasión para reflexionar sobre cómo ha aprendido a manejar los comentarios que se hacen sobre su vida. “Chicos, tengo 50 años, y tenemos un vínculo hace más de 30. Yo estoy de este lado y estoy de este”, dijo, señalando primero al notero y luego a ella misma. “Y hay momentos en donde yo decido replegarme porque el afuera no me suma, o me resta, pero son decisiones que toma una mujer de 50 años”, concluyó.

