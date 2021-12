Los contundentes mensajes de la China Suárez sobre el ciberacoso que sufrió Verónica Forqué antes de morir

La actriz española Verónica Forqué fue encontrada muerta en su casa de Madrid, España, y todo apunta a un suicidio. La ‘exchica Almodóvar’ atravesaba una gran depresión, la cual se acrecentó en el último tiempo aparentemente por el bullying sufrido en las redes sociales, ya que formó parte de un reality de televisión donde estuvo expuesta. Ante la noticia del fallecimiento y las posibles causas, colegas de todo el mundo expresaron sus condolencias. Eugenia ‘la China’ Suárez, además de lamentar la pérdida, apuntó contra quienes atacan a otras personas en las redes sociales.

“Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”, había expresado Forqué al renunciar a la versión española de MasteChef Celebrity.

La actriz fue reconocida gracias a sus papeles en las películas de Almodóvar.

Muchos seguidores del programa no empatizaron con la actriz y esto hizo que en las redes le dirigieran comentarios cargados de críticas. “Insoportable señora. Vaya a cuidar a sus nietos”; “No sé como te soportan” y “Estás desequilibrada, solo vengo a decírtelo para que busques ayuda”, fueron algunos ellos.

Haciéndose eco de algunos de los textos, la ex Casi Ángeles lo contrarrestó con el resultado de una encuesta que mostró el crecimiento que tuvieron los mensajes de odio en redes sociales. En las placas podía leerse: “¿Cómo puede una red social prohibir que las mujeres enseñemos los pechos y permitir el acoso a diestro y siniestro?”; “No le escribas algo por redes a alguien que no fueras capaz de decirle en persona. No insultes. No acoses. No seas el bully de clase. El acoso en redes es responsabilidad de toda la sociedad. Igual que lo que le hemos hecho a Verónica”.

Meses atrás, cuando trascendió que la China era la tercera en discordia en la crisis matrimonial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, fue víctima de muchos ataques que en su momento visibilizó en sus redes.

“Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro, ni (voy) a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable. Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas. Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullying’ y son los primeros en ejercerlo”, escribió recientemente cuando trascendió el rumor de que le había enviado un video hot a Eduardo Cruz, pareja de Eva de Dominici.

La muerte de Verónica Forqué

La actriz, recordada por su trabajo en las películas de Pedro Almodóvar, fue encontrada muerta el lunes 12 en su casa de Madrid. La Policía fue alertada por un llamado y se presentó en el lugar, donde constataron el fallecimiento de la artista de 66 años.

Hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo, Verónica fue la primera actriz que ganó dos premios Goya, el máximo galardón del cine español, en un mismo año. El reconocimiento internacional le llegó a principios de los ‘80, cuando debutó a las órdenes de Almodóvar como Cristal en la película ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, y después con Fernando Trueba en Sé infiel y no mires con quien y El año de las luces.