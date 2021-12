Escándalo en el cumpleaños de Ana Rosenfeld: Yanina Latorre reveló que dos famosas se cruzaron

La artista Nacha Guevara y la periodista Myriam Bunin protagonizaron un inesperado escándalo este lunes en el festejo de cumpleaños de la abogada Ana Rosenfeld. La revelación fue hecha por la periodista Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana (eltrece).

Aparentemente, ambas compartían una mesa en el SUM de la Torre LeParc, donde se hizo el evento, pero todo terminó mal. “Empezaron a reprochase y a hablar. Myriam le dice que le quería hacer una nota. Viste que tiene un programa re lindo que hace notas (NdeR: Con estilo). ‘No, yo con vos no lo voy a hacer, porque vos cambiaste’, le respondió Nacha y se empezaron a decir de todo. Viene Myriam caliente, se sienta, empieza a contar de todo y dice: ‘Traeme el plato que yo a esa mesa no vuelvo. Nunca me lo hubiera imaginado’”, transmitió Latorre.

Luego, la cronista precisó que ambas tenían una buena relación que se habría roto por cuestiones políticas. “Yo creo que en algún momento fueron amigas o se conocieron. Creo Myriam tenía una escuela que se llamaba Unique, que daba cursos para las mujeres, y Nacha daba un curso de ser como Nacha o de expresión corporal. A partir de ahí eran amigas, y después no sé, ella se fue al exilio según la otra. La grieta”, continuó la panelista.

Asimismo, reprobó la actitud de Guevara, con quien mantuvo un recordado cruce en el Cantando, en 2020, y ponderó la reacción de la exmodelo: “Aparte Nacha también, siempre (diciendo) ‘vos cambiaste’. Ella podría haber cambiado. (...) Educada, Myriam, pero Nacha podría ubicarse un poquito. Estás en una mesa acompañando a una mujer que te invita, está recién viuda, ¿hay que tratar mal a los otros? Yo a Rocío la saludé, ella a mí no me saludó”, diferenció.

La inesperada pelea entre Nacha Guevara y Myriam Bunin

Por último, la panelista reveló qué hizo Guevara ante lo sucedido y explicó por qué no habló con ella: “Nacha se quedó sentada, no se movió nunca más. Yo no saludé. A mí no me saluda. Yo me maté en el Cantando. Le dijo a mi hija que era un caso perdido. Pero tampoco es que soy maleducada tipo Oliva. Si me la hubiera cruzado de frente, le digo ‘qué tal’. Nos evitamos las dos”.

A su vez, Latorre opinó que la actriz “tiene un tema que odia a los periodistas”. “Para ella, los periodistas y toda la gente que hacemos periodismo, somos gente que no sirve para nada y que encontró hablar de pavadas. Así, odia a (Marcelo) Longobardi”, ejemplificó.