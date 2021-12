El desgarrador posteo de Jimena Barón desde el cementerio: “Nos debíamos este momento”

No hay un manual que indique cómo ser papá ni tampoco uno que especifique cómo debería ser una relación entre padres e hijos. Jimena Barón nunca se avergonzó de compartir el vínculo conflictivo que mantuvo con el suyo y siempre admitió que, a pesar de lo rocoso que pudo haber sido, no dejó de amarlo. A poco de cumplirse ocho años de su muerte, la artista eligió compartir sus emociones encontradas en su cuenta de Instagram.

Jimena Barón recordó a su papá fallecido con un conmovedor mensaje en las redes sociales Captura de video

La cantante es, en muchas ocasiones, un libro abierto. Si, sus redes sociales pueden ser -como las de todo el mundo- una versión prolija y embellecida de su vida. Pero cabe destacar que, cuando es necesario, no tiene ningún problema en mostrar la crudeza de su día a día. Con el final del año acercándose con cada minuto que pasa y toda la nostalgia que acarrean estas épocas festivas, Jimena decidió enseñarle a sus seguidores el torbellino de emociones que la envolvió en los últimos días.

“Aguante fin de año, su inestabilidad, la insoportable tendencia cerebral a hacer balances y la pandemia del orto que nos insiste con los malditos viajes introspectivos”, escribió sumando que, el 17 de diciembre, llega el aniversario de la muerte “trágica e inexplicable” de su papá, Jorge Augusto Pérez Guevara.

Jimena Barón le dedicó un posteo a su papá a pocos años del aniversario de su muerte instagram

Haciendo referencia al complejo vínculo que mantuvieron a lo largo de los años, agregó: “La bronca de extrañarlo tanto no muy segura de que se lo merezca. Será la famosa sangre, que tira, o tal vez su incapacidad de amar fue menos importante que sus cosas hermosas”.

En múltiples ocasiones, Jimena habló abiertamente sobre su historia y nunca resintió sobre las partes más oscuras. Su papá la abandonó cuando ella tenía apenas cuatro años y, desde ese momento, batalló para poder volver a verlo. Después de años de intentar ponerse en contacto con él nuevamente, lo logró a los 15 años cuando consiguió averiguar su dirección y presentarse en su casa.

Emocionada, tipeó: “Hace años que lo tendríamos que haber cremado porque él no quería estar en un cementerio, pero yo siento que al menos así tengo algo pendiente con él, algo tangible y real que nos une, un último trámite. Es ridículo pero es así”.

El emotivo posteo de Jimena Barón instagram

Reflexionando sobre el dolor, tanto el que sintió cuando él estaba en vida como el que llegó después de su muerte, continuó: “Hablo por mi; nos cagó bastante la vida, pero ojalá hubiera sido malo e insignificante como para no extrañarlo. Me duele el alma siempre cerca de la fecha, el pecho, puedo señalar donde, no es una manera de decir”.

El "mensaje" que Jimena Barón recibió de su papá instagram

Para finalizar, eligió compartir un aspecto aún más íntimo. “La vida la amo pero a veces duele un montón, como mi papá. Que me respondió apenas salí del cementerio”, escribió, hablando sobre una de las fotos del posteo en donde lee que el alias del banco de su papá era “adiós es crecer”, como si desde el más allá, él le estuviera dando una última lección.