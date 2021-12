Los motivos por los que la China Suárez no para de llamar a Mauro Icardi y a Wanda Nara

Cuando todo parecía estar en calma, un nuevo capítulo se suma al Wanda Gate. Después de que los protagonistas de esta historia hablaran y dieran su versión de los hechos, Yanina Latorre dio más detalles de este triángulo amoroso que pareciera no tener fin. “La China empezó a llamar a [Mauro] Icardi”, reveló la panelista de Los ángeles de la mañana que luego contó todo con lujo de detalles.

“Hoy tengo una data grosa. Mensajes, mudanza... ¿por dónde quieren que empiece?”, lanzó Latorre este lunes en el programa. Convertida en la vocera de Wanda Nara, la angelita contó detalles de cómo está el vínculo entre la actriz y el jugador del PSG después del escándalo. “La China empezó a llamar a Icardi, lo hace llamar. Situación: camioneta, Wanda e Icardi, empieza a sonar el teléfono de números desconocidos. Son los amigos de la China que lo llaman. El ve un teléfono que no conoce y le dice: ‘Son los amigos de la China que se quiere comunicar conmigo y como la bloqueé no puede’. Ella no va a dejarlo”, relató.

Mientras sus compañeras la miraban sorprendidas, Latorre advirtió que la actriz no sólo intentó comunicarse con Icardi sino también con Wanda, haciéndole un pedido muy especial. “Le escribió a Wanda mensajes de WhatsApp pidiéndole la grabación de la conversación que tuvo con [Benjamín] Vicuña”, lanzó la rubia en referencia a esa charla que la empresaria tuvo con el chileno ni bien descubrió los mensajes en el teléfono de su marido.

Tras asegurar que esa conversación está grabada, la angelita aclaró las razones por las cuales Suárez quiere esa información. “Como ella no sabe grabar, puso altavoz y Kenny (su peinador) filmó. Wanda ahora ama a Vicuña y le dijo que no. Es una atrevida (en referencia a la China), todavía le pide la conversación que tuvo con Vicuña”, remató.