El domingo pasado al mediodía, Nicolás Cabré, junto a su novia, Laurita Fernández, compartieron el programa Almorzando con Mirtha Legrand, conducido, por esta vez por Marcela Tinayre, la hija de la diva que se está recuperando de una operación abdominal. Otro de los invitados a la mesa fue el actor Luis Brandoni, que realizó unos extraños comentarios sobre la relación entre los dos actores.

En una primera instancia, Brandoni, que protagoniza la película El cuento de las comadrejas, dirigido por Juan José Campanella, habló de las dotes actorales de Cabré, elogiando su trabajo. El experimentado actor contó que la primera vez que vio al joven en un escenario fue en la obra Algo en Común, junto a Ricardo Darín y Ana María Picchio.

En ese momento, Cabré tenía apenas 15 años. "Yo fui a saludarte al camarín para decirte: 'Vas a vivir toda la vida de actor' -le dijo Brandoni-, porque era deslumbrante, deslumbrante lo que hacías".

Hasta ahí todo bien. Pero el actor de Esperando la carroza, agregó: "Efectivamente, salvo este espacio que es el romance con esta chica, el resto va a seguir".

Lejos de enojarse con el comentario, Cabré, con una sonrisa, contó que recordaba haber compartido alguna cena con Brandoni, y añadió que, a pesar de haber trabajado con grandes actores -mencionó a Ricardo Darín, Alfredo Halcón, Darío Grandinetti, entre otros-, "con alguien que me falta y con quien quisiera trabajar y me parece hasta increíble que te acuerdes de eso, es con el señor", dijo señalando a Brandoni.

Unos minutos antes, el protagonista de El cuento de las comadrejas ya había realizado un comentario llamativo sobre la relación de los jóvenes actores, que se mostraron todo el tiempo como dos enamorados.

Ocurrió cuando Fernández contó que su novio le regaló dos perfumes y a ella no le gustaron y se los devolvió. Entonces Brandoni pidió intervenir en la conversación y dijo: "¿Te regaló un perfume y dijiste que no te gustaba? ¡Es deplorable!"

Luego de esta particular intervención, que fue festejada por los presentes, Laurita Fernández contó que, en realidad, ella no había abierto los perfumes porque no le gustaban, y que cuando su novio los vio, se los llevó.

Lejos de sentirse ofendido, Cabré explicó: "El perfume de ella no se hacía más. Entonces, por las dudas, le regalé dos perfumes. No fue uno, fueron dos. Con uno le pego. Pero no le pegué con ninguno de los dos. Ahí descubrí que nunca más".

Cabré y Fernández se conocieron en el Teatro Lola Membrivez, donde ambos protagonizaban el musical Sugar, junto a Federido D'Elía. Ella había llegado para sustituir a Griselda Siciliani, que había abandonado la obra para realizar otros proyectos.

Actualmente, la pareja se prepara para el debut de la comedia Departamento de soltero, bajo la dirección de Daniel Veronese y con un dream team de productores: Adrián Suar, Nacho Laviaguerre, Diego Romay y Gustavo Yankelevich. La obra se basa en la película del mismo nombre protagonizada por Jack Lemon y Shirley McLaine, y es la primera vez en el mundo que se hace en versión teatral.