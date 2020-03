La actriz afirmó que la única solución es obligar a la gente a que se quede en su casa. Crédito: Instagram Florencia Peña

Mientras que algunos famosos prefieren enviar palabras y mensajes de esperanza, otros eligen quejarse y polemizar. Florencia Peña eligió su cuenta de Twitter para hacer catarsis durante el aislamiento social que estamos atravesando para evitar la propagación de la pandemia por coronavirus que en nuestro país cuenta con 97 contagios y tres muertos.

La actriz se dirigió a sus seguidores con un primer tuit en el que dice estar a favor de un estado presente. Sin que nadie le mencionara cuestiones políticas, Peña escribió: " Dejemos las chicanas de lado. De esta salimos siendo conscientes y solidarios. Juntos. No hay otra" y agregó otro tuit como para mostrar sus preferencias en cuanto al gobierno de turno: "Hay discusiones tan estériles por estas horas con gente que insiste en poner por delante su odio antiperonista. No hay grietas posibles. El mundo está dado vuelta. Se están muriendo miles por día. No cabe más que estar unidos".

Luego se puso a echar culpas a quienes supuestamente son responsables por haber traído el virus a nuestro país: " Todos los casos que tenemos en Argentina los importaron argentinos que se cagaron en todos. Provincias infectadas por la irresponsabilidad de unos pocos. En estos momentos es donde se pone muy en juego qué clase de sociedad somos". Ante la respuesta de un seguidor la actriz responsabilizó a "gerentes, médicos y abogados" que no hicieron la cuarentena correspondiente.

En medio de la furia, Peña contó que, siguiendo la tendencia de las celebrities internacionales, se hizo una cuenta de TikTok para compartir videos. Enseguida se puso a defender a sus colegas: "Los actores estamos todos en el horno. No trabajamos, no cobramos" y arremetió contra una seguidora que le cuestionaba las grandes sumas de dinero que reciben los artistas famosos: "Hay tanto prejuicio con nuestra profesión. Hay tantos actores sin trabajo. Cada vez hay menos. No se fijen en los poquitos a los que les va bien. Hay muchos que no tienen laburo. Ahora se cortó entera la actividad. Como vos, como muchos".

Los que se aprovechan de la cuarentena para salir de vacaciones también tuvieron su merecido en el Twitter de la actriz que no dejó nada por decir: "¿Qué hacen? ¿Se dan cuenta de que esta pandemia deja al descubierto que como sociedad estamos en el horno? ¿Tan mierdas podemos ser ? Después tiran la pelota para afuera. Tristeza infinita".

Volviendo a la cuestión del estado presente, criticó a aquellos que pasean y toman café en bares proponiendo que se obligue a las personas a no salir a la calle: "Es la única" , concluyó antes de disparar más tuits contra los supermercados.

Peña citó un tuit de Luis Bremer en el que contaba que estaba colgada la página de Coto Digital y agregó que ella había estado todo el día anterior intentando hacer las compras online: "Los precios están zarpados y no se encuentran ni la mitad de las cosas".

En el medio de la furia verbal, Florencia también se acordó de los que almacenan cantidades exuberantes de papel higiénico y con humor reflexionó: " Y eso que todavía no debatimos la psicosis de comprar ilimitadamente papel higiénico. ¿Va a pasar algo con el culo que no nos dicen?".