En los últimos días, el nombre de Jesica Cirio circuló por todos los medios debido a su divorcio de Martín Insaurralde y el escándalo que se produjo luego de la filtración de videos y fotos de él junto a la modelo Sofía Clerici, disfrutando de unas lujosas vacaciones en un yate en Marbella. Este viernes, la conductora de La peña de morfi decidió romper el silencio y hablar al respecto durante una entrevista en El noticiero de la gente, de Telefe, el canal en el que trabaja actualmente. “ Es muy triste estar en esta situación ”, destacó.

Cirio acaba de ser imputada junto a su exmarido en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que realiza la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, que busca analizar el millonario divorcio de la pareja. Durante todo el proceso, Cirio está siendo representada por el abogado Fernando Burlando. Por eso, su palabra es la más buscada en la más buscada. “Mientras avanza la investigación en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, vas a escucharla decir su verdad”, anunciaron a las 13 puntualmente en el noticiero que conduce Germán Paoloski.

Con la conductora y modelo sentada en el estudio, vestida con una remera blanca y un saco color arena, se preguntaron: “¿Qué dice sobre su imputación? ¿Qué sabe sobre el origen del dinero del exjefe de Gabinete bonaerense? ¿Cómo fue el acuerdo económico tras el divorcio?”.

Poco después de las 13.15, comenzó la esperada entrevista, que fue llevada adelante por Milva Castellini, Mauro Szeta y Paoloski. “¿Qué te pasó cuando viste las imágenes del yate?”, preguntaron. “ Fue una sorpresa, me desayuné de eso como todos ustedes. Hay cosas que las tiene que explicar él, yo puedo hablar de mí y mi vida, que es la misma que llevo antes de conocerlo a él . Trabajo desde que tengo 10 años y hoy tengo 38, nunca dejé de trabajar”, respondió ella.

Sobre los supuestos 20 millones de dólares que habría recibido a partir de iniciar su proceso de divorcio del exintendente de Lomas de Zamora, Cirio fue terminante: “Realmente no entiendo de dónde salió esa cifra, nunca vi una cifra así toda junta. Eso no es real. No hubo arreglo, todavía está todo en proceso”.

“Nunca existió, yo nunca tuve cuentas en Uruguay. No me corresponde a mí responder eso porque no lo sé”, dijo luego, al ser consultada sobre la investigación que se lleva adelante por lavado de dinero. “ Yo trabajo desde chica, siempre me gustó tener mi independencia, además de que me gusta trabajar porque amo lo que hago. Idea de lo que ganaba tengo, pero tampoco me parece este un espacio para charlar de eso . (...) Es horrible porque tengo una nena chiquita. Me sorprendieron un montón de cosas”.

“Es muy triste estar en esa situación y por eso estoy acá. Cualquier organismo puede pedir informes sobre mí. No tengo nada que me inquiete, estoy tranquila”, destacó la conductora, que luego se refirió a los 27 vuelos a Colombia que Insaurralde y ella hicieron mientras estuvieron juntos. “Allí fallece mi tía cuatro meses antes de casarme. Tengo dos primos chiquitos y desde esa época fui varias veces a acompañarlos. Fue algo traumático y fui para estar a disposición de ellos. Mi economía era mi economía porque yo fui muchas veces sola”, explicó.

Los motivos de la separación

“ No fue solo un motivo, fueron un montón. Una relación se va desgastando y el resto son de público conocimiento. Pero no quiero detallar porque tengo una nena chiquita. Estoy acá porque quiero aclarar todo lo que se está diciendo”, dijo luego, al ser consultada sobre qué la llevó a separarse de Insaurralde.

Jésica Cirio junto a Martín Insaurralde Instagram @jesicacirio

“Si bien yo me separé en noviembre, el proceso de duelo no es tan corto y la verdad que ver las imágenes (del yate) me dolió”, sostuvo luego. “¿Tenías alguna sospecha previa de infidelidad con Clerici?”, preguntaron luego. “Bueno, sí, pero me enteré como todos ustedes. Sí es una relación previa, pero yo no lo sabía”, aseveró Cirio.

A comienzos de septiembre, Cirio había hablado sobre su divorcio, que en ese momento era un proceso amistoso. “No voy a contar quién tomó la decisión; esas cosas las guardo para nosotros. Sí puedo decir que los dos entendimos que íbamos por caminos diferentes y pudimos ir procesándolo y madurándolo. Con el tiempo, fuimos entendiendo que separarnos era lo mejor. El momento más complicado fue hablar con Chloe [su hija en común]... Pero siempre fue con mucho amor hacia ella. Y, como todo, es cuestión de tiempo. Todo es de a poco, nada es en un día ni simple. Hay que ir reiterando la charla”, había afirmado en aquel momento.

