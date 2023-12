escuchar

Celeste Cid cerrará el año atravesada por una historia de amor que no concluyó como lo esperaba. Si bien en julio de 2023 anunció su compromiso con Miguel Sosa, conocido artísticamente como Abril, al parecer el amor entre ambos habría llegado a su fin poco después. Y no solo eso, sino que, quien fuera protagonista de Resistiré, utilizó sus redes sociales este miércoles para enviar diferentes mensajes alusivos a su estado anímico. “Sanar”, fue una de las palabras que destacó.

El romance entre el baterista de Catupecu Machu y la actriz comenzó en abril de 2023. De modo tímido y casi hermético, dieron a conocer las primeras imágenes juntos en Instagram y desde allí se afianzó un vínculo mucho más cercano. Tal fue la ilusión que a mitad de este año, en el marco del evento Secret Garden en el Jardín Botánico de Buenos Aires, Cid recibió una propuesta de compromiso, la cual llegó con un anillo dorado con una pequeña piedra brillante en el centro. Sin embargo, esta dulce historia de amor poco a poco se apagó.

En la misma plataforma antes mencionada, Cid subió a las Stories una fotografía de ella con una bebida caliente en la mano desde el living de su casa. A esa misma publicación la “ambientó” con una canción muy significativa de fondo, “Awch”, de Ángela Torres. El tema se trata sobre una desilusión amorosa en la cual la protagonista quedó completamente destruida por el abandono de su pareja. En especial, el recorte que eligió para ello fue: “Antes que te vayas, baby, mírame a la cara. Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición”.

Celeste Cid publicó un mensaje en referencia a su estado sentimental (Fuente: Instagram/@mcelestia)

En referencia a ello, escribió: “Ahora vitaminas y el tecito chai”. Más tarde, compartió otra foto en la que enseñó la definición de la palabra “sanar”. Debajo de uno de los significados -“Reconciliarse con la realidad”- ella remarcó: “Más 2023 no viene”. Y agregó el emoji de un corazón.

Como última referencia llamativa que realizó Cid tras su separación, compartió un mensaje astrológico sobre la posición del planeta Venus en Sagitario. “Un milagro no es volar por el aire o caminar por el agua, sino solo existir y caminar por la tierra”, reza la frase a lo que ella pronunció: “Sí, soy”.

A pesar de que ninguno habló al respecto, las señales estuvieron más que claras en las plataformas. En octubre ambos se dejaron de seguir y luego de un tiempo de silencio borraron todas las imágenes juntos. Además, desde ese entonces, la actriz le envió un primer “palito” al baterista de la banda de rock alternativo, que descolocó a sus más de dos millones de seguidores.

Con una imagen de Helena Bonham Carter compartió una contundente frase. “Al amor hay que llegar como a los supermercados: Nunca con hambre. Porque es fácil caer en el error de elegir cualquier opción con tal de saciarla”, se leyó y ella acotó: “Sí, Helena, Sí”.

Abril Sosa y Celeste Cid habrían terminado con su relación meses atrás Instagram @migueladolfososa

De esta manera, el noviazgo que pareció prometedor entre el músico y la actriz, por razones todavía desconocidas, llegó a su final. Hasta mayo del año pasado, Cid estuvo en pareja con el cineasta Iván Pierotti y luego de ello no se conoció a nadie cerca de ella, solo a Abril Sosa, quien ahora habría dado marcha atrás con el compromiso. De momento, los protagonistas de esta historia no emitieron palabra alguna.