El ciclo escolar comienza a concluir, y son muchas madres y padres quienes comparten este emotivo momento de sus hijos en las redes sociales. Cinthia Fernández no fue la excepción, y mostró orgullosamente en Instagram las presentaciones que sus tres hijas -Charis, Bella y Francesca- hicieron en la institución. Pese a la felicidad de la mediática por esta relevante etapa de las pequeñas, recibió cientos de críticas por el aspecto de las menores.

Cinthia Fernández es una usuaria activa en las redes sociales, que además de ser su herramienta de trabajo, es el lugar donde comparte opiniones o cuestiones de su vida privada con sus casi seis millones de seguidores. El acto de fin de año de sus hijas no fue la excepción, por eso subió un “carrete del amor”, como lo tituló ella.

Cinthia Fernández mostró el cierre escolar de sus hijas (Foto Instagram @cinthia_fernandez_)

Charis, Bella y Francesca se destacaron en el acto escolar. Mientras que las mellizas tocaron el violín y bailaron una coreografía, la más pequeña demostró su talento en el baile clásico y el canto. Todo fue registrado por su madre, quien se mostró muy animada y contenta pese a que tenía un gran cansancio por las pocas horas de sueño que tuvo.

El clan se mostró feliz por el momento. Pero la alegría no fue tal en los comentarios de la publicación, en la que se cuestionó el rol de Cinthia como madre, por el aspecto que tenían las mellizas. Es que las pequeñas de 10 años mostraron su cabellera de color rubia, con una técnica de reflejos. Fue este el punto de debate en la red.

Cinthia Fernández compartió imágenes del acto escolar de sus hijas (Foto Instagram @cinthia_fernandez_)

“¿Por qué le teñís el cabello a las nenas? Son muy chiquitas”; “Son hermosísimas las tres, lástima que le tiñan el pelo. Son niñas”; “El cabello teñido. ¿Por qué no las dejan crecer sanamente? Todo a su debido tiempo”; “La criticó a Luciana Salazar porque decía que le tenía el pelo a la hija y ella parece que hizo lo mismo” y “Son muy chicas para que la estén tiñendo”, fueron algunos de los mensajes que apuntaron contra Fernández, al notar la cabellera rubia de ambas niñas, siendo que antes no llevaban ese look.

Estos comentarios tuvieron la misma línea argumentativa al mencionar que se trataban de niñas pequeñas que atravesaron un proceso químico en su cabello, siendo que la coloración les puede provocar daños en el pelo. Pero esa es una decisión que debe tomar el adulto a cargo.

Otro de los puntos señalados por los seguidores de la modelo fue la vestimenta de Charis y Bella, dado que estaban en línea con sus compañeros con una remera negra, pero ambas sumaron una campera a tono, lo que las destacaba entre el resto. “¿Por qué si todos estaban con remeras negras? Las únicas que tenían camperas eran las nenas”, fue uno de los comentarios puntuales al respecto.

Sin embargo, otros tantos apoyaron a la joven madre por la gran tarea que realiza día a día, con el cuidado de las niñas. Por el momento, Cinthia no respondió a las críticas, pero de acuerdo a su personalidad no tardará en hacerlo.