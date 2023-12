escuchar

Esta semana se confirmó una noticia que generó sorpresa en el mundo del espectáculo, más precisamente en lo que respecta a los magazines de la televisión. Virginia Gallardo abandona Socios del espectáculo (eltrece) y no por decisión propia. Lejos de negarlo, la panelista confirmó la noticia y hoy transcurre sus últimos días en el panel. No obstante, su lugar no quedará libre, puesto que ya se conoció podría ser el periodista que la reemplazará.

Socios del espectáculo lleva casi dos años al aire, con la conducción de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Actualmente, al panel lo integran Mariana Brey, Nancy Duré, Paula Varela y Virginia Gallardo. No obstante, el esquema cambiará en los próximos días con la partida de esta última.

Esta semana, en LAM (América TV), le consultaron sobre su salida y ella, lejos de desmentirla, la confirmó y reveló que el 15 de diciembre es su último día.

“Me lo comunicaron. Fue un año hermoso para mí. Fue inesperado haber vuelto con este equipo en su momento y entiendo después de tantos años que la tele es así”, sostuvo en diálogo con Alejandro Castelo. Si bien comentó que los conductores hablaron con ella, no intentó ocultar su bronca por el despido.

“Yo entiendo y respeto el trabajo de ellos, de las chicas, del piso en general. Quieren ir por el lado más periodístico, lo obvio. Yo no pregunto tanto. Ingresé en su momento por dos meses, me quedé un año. Ahora buscan ir por otro lado, y yo más que nadie entiendo la televisión, como son estas cosas”, remarcó.

Virginia Gallardo abandona Socios del espectáculo el 15 de diciembre Instagram @virchugallardo

En esta misma línea, dejó en claro el compromiso que tuvo con el ciclo desde el primer día: “Siempre traje mucha información, planteo temas, así puedo ir a los protagonistas, que me es más fácil, pero no hago ese trabajo de investigación, creo que no me corresponde”. Asimismo, al ser consultada por los motivos de su despido, dio a entender que en el programa buscan ir “por otro lado” y sumarán a “otra persona acorde a las necesidades nuevas”: “Es algo que ya estaba establecido”.

En cuanto a quién será la persona que reemplazará a la bailarina correntina, según informó Laura Ubfal, el elegido es Matías Vázquez. Actualmente, el periodista forma parte del panel de A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América. De esta manera, cambiaría no solo de programa sino también de canal.

Según Laura Ubfal, Matías Vázquez reemplazará a Virginia Gallardo en Socios del espectáculo Instagram @mati_vazquez_show

Con la contratación de Vázquez, se sumará un hombre al panel, puesto que el resto de las sillas de los costados continuarán ocupadas por Duré, Varela y Brey. Lussich y Pallares, en tanto, seguirán sentándose en el medio de la mesa, por lo menos hasta fin de año, puesto que según Ubfal, los conductores todavía “no renovaron sus contratos” para el 2024”. Si bien la salida de Gallardo es el 15 de diciembre, aún no se confirmó cuándo será el debut del periodista en Socios del espectáculo.

No obstante, el despido de Gallardo no es el único cambio que sufrió este año el ciclo de espectáculos de eltrece. En marzo, y tras una larga temporada, Luli Fernández decidió dar un paso al costado del panel. Si bien dejó entrever que los motivos de su salida fueron meramente personales, antes de irse dejó una picante indirecta: “Me divertí un montón, me desintoxiqué de un montón de gente alrededor que a veces uno piensa que son amigos y demás. Hubo mucho ofendido, pero salí bastante airosa”.