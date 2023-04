Celeste Cid confirmó su noviazgo con el músico Abril Sosa con un tierno video

escuchar

Con un video de apenas unos segundos subido a su cuenta de Instagram, Celeste Cid confirmó su flamante noviazgo con el músico Abril Sosa. La actriz compartió con sus seguidores un momento en el que ambos se encontraban en las playas de Mar del Plata disfrutando de la vista.

“En una peli”, fue la leyenda elegida por Cid para acompañar la postal de un abrazo muy tierno que le valió comentarios muy efusivos de amigas como Julieta Nair Calvo, Marcela Kloosterboer y Zaira Nara.

Por su parte, el artista compartió el mismo recuerdo en sus Historias y le sumó una dedicatoria: “Y quedarnos en un día eterno. C”. Además sumó unas palabras del escritor Jorge Luis Borges: “Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo; nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos o lo entendemos pero es intraducible, como una música”.

Celeste Cid y Abril Sosa ya no ocultan su relación

En tanto, previo al posteo de Cid, su pareja ya había subido una foto de la actriz a sus redes a comienzos de abril: “Lunes. El día de la luna. 23.18″, escribió el baterista sobre una imagen de la intérprete muy sonriente, sentada en un sillón.

Una separación dolorosa y un rumor desmentido

La última relación de Celeste Cid fue con el artista plástico Iván Peirotti; tras cuatro años juntos, se separaron en mayo de 2022 Instagram @mcelestia - Archivo

En mayo del año pasado, la actriz de la inminente serie Planners anunció su separación del artista audiovisual Iván Pierotti, en diálogo con el programa de espectáculos, Implacables (elnueve). “Estoy sola y súper bien”, aseguró entonces la protagonista Las estrellas. Cuando el cronista del ciclo indagó en su situación sentimental, la actriz sorprendió con esa respuesta sucinta con la que confirmaba que la relación con Pierotti, conocido por su nombre artístico Elefante Diamante, había llegado a su fin.

Celeste Cid se separó de Iván Pierotti

Asimismo, Cid explicó cómo vive la dinámica de los vínculos románticos: “El otro es un espejo, también, que nos hace ver un montón de cosas. Y uno solo no tendría una consciencia de libertad”, reconoció y aclaró: “ A mí me está pasando ahora que digo ‘me gusta estar sola’. Es una elección también que sea de esa manera”, subrayó. Luego, se explayó sobre la falta de amor propio. “No nos han enseñado en nuestras generaciones a cultivarlo, generalmente, eso se ve como un ego grande y no va por ahí”. Además hizo referencia al “lado B” de su profesión, cuando su vida privada se ve expuesta en los medios. “Está bueno hablar sin hacer mucho mito de momentos de la vida, también es parte del aprendizaje”, remarcó.

Celeste Cid remarcó lo importante que es cultivar el amor propio estando en pareja o sola

Tras la separación de Pierotti luego de cuatro años juntos, Cid fue vinculada con el actor Gonzalo Valenzuela. En agosto de 2022, en el programa de América, Es por ahí, el periodista Guido Zaffora contó que estaban viviendo un “fogoso affaire”. Aunque el actor chileno se mantuvo en silencio, Cid decidió hacer unas aclaraciones desde sus redes ante la repercusión que generó la noticia. “Mmm... No sé de dónde sacaron ese dato pero me está escribiendo mucha gente por esto y no, nada que ver. Información totalmente falsa y errada”, escribió tajante.

Gonzalo Valenzuela y Celeste Cid fueron vinculados en agosto del año pasado, pero la actriz lo desmintió categóricamente Cortesía Valeria Bafaro - Archivo

Luego, esbozó una reflexión sobre las relaciones, como suele hacerlo en Instagram: “El amor no es un sentimiento, sino un modo de relación con la palabra. Hoy hablamos mucho de amor, todo el tiempo decimos qué es y qué no es amor, sin tener en cuenta la palabra amorosa”.

Sosa, de la música a la pintura

En cuanto a Sosa, el exbaterista de Catupecu Machu y exlíder y vocalista de Cuentos Borgeanos dialogó en exclusiva con LA NACION en 2020 y contó que estaba abocado a su otra gran pasión: la pintura. Además profundizó en su relación con la escena de la música y sus contradicciones.

De los inicios con Catupecu Machu al viaje de Cuentos Borgeanos

“Nunca pude engancharme con las relaciones falsas que se dan en este ambiente. Si tuve que putear a un directivo de una discográfica, lo hice; si tuve que negarme a comer un asado con un periodista, lo hice; si tuve que faltar a una fiesta de fin de año porque no quería estar con gente que me cayera mal, tampoco lo dudé”, confesó. “La música es una mentira sagrada, como decía [Alejandro] Jodorowsky; el artista sube al escenario y crea un personaje, habla sobre el amor aunque sea un mal bicho, pero por lo menos ahí hay una historia para contar”, aseguró el artista, quien también se definió como “ermitaño”.

“Hace un tiempo que me aboqué a esto, a pintar de lunes a lunes”, le contaba a LA NACION tres años atrás Ignacio Coló - LA NACION

Asimismo, recordó sus inicios como baterista: “Siempre estuve tan involucrado con la música, defendí tanto las canciones que he mandado a la mierda a gente que no tenía que mandar y por momentos quizá fui egoísta con mis pares. Si tenía que elegir entre el cumpleaños de mi vieja y salir de gira, me iba de gira. Con Catupecu abandoné a mi familia, dejé la escuela...”, recordó.

