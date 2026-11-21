Hay una idea general de que los actores de Hollywood tienen cuentas bancarias con muchos ceros. Aunque están quienes no pudieron manejar sus finanzas y terminaron tapados en deudas, otros decidieron invertir por fuera de la industria del entretenimiento, ya sea en un restaurante, un hotel o incluso hasta en un deporte. Algunos fueron más exitosos que otros y, en la lista de los que realmente se lucieron a la hora de elegir dónde poner su dinero, sin duda se encuentra Ashton Kutcher. El protagonista de Recién casados lleva más de 15 años con el ojo puesto en la tecnología y esta semana se conoció que un movimiento en la Bolsa lo convirtió en multimillonario.

Kutcher saltó a la fama a finales de la década del noventa por su papel de Michael Kelso en That ’70s Show. A partir de ahí, su carrera fue en ascenso y fue catalogado como uno de los galanes de Hollywood, gracias a películas como El efecto mariposa, Locura en Las Vegas y Amigos con derecho. Pero, además de su filmografía, de su escandalosa separación de Demi Moore, de la vida en familia que construyó con Mila Kunis y de las varias polémicas en las que se vio envuelto —incluido su apoyo al actor Danny Masterson durante el juicio que lo condenó por violación—, supo construir un imperio influenciado por su nombre y contacto, pero por fuera de la industria del entretenimiento.

Años atrás, Kutcher empezó a complementar sus trabajos como actor con el mundo de las inversiones

Hace más de 15 años que Kutcher empezó a probarse como inversionista. En 2009 invirtió un millón de dólares en la plataforma de videollamadas Skype, la cual en 2011 fue adquirida por Microsoft por 8500 millones de dólares. A medida que le encontraba el gusto a este nuevo mundo, buscó a un aliado y lo encontró en Guy Oseary, representante de Madonna. En 2010 fundaron junto a Ron Burkle A-Grade Investments, una firma de capital de riesgo con inversiones en por entonces proyectos en crecimiento como Uber, Airbnb y Spotify.

El éxito lo llevó a buscar nuevas posibilidades de inversión y decidió que la tecnología era su mejor opción. En 2015 fundó junto a Oseary Sound Ventures una firma de capital de riesgo con la que empezaron a financiar iniciativas tecnológicas, incluida Anthropic, la empresa de inteligencia artificial dueña del chatbot Claude, que esta semana debutó en la bolsa de Nasdaq con una recaudación de 81.300 millones de dólares, convirtiéndose, según Reuters, en la mayor salida a bolsa de la historia.

Kutcher está casado con Mila Kunis y juntos son padres de Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood C Flanigan - FilmMagic

En 2023, la firma de Kutcher realizó una inversión de 435 millones de dólares y, según Bloomberg, su participación ahora tiene un valor estimado de 7000 millones de dólares. Kutcher pasó a integrar entonces la categoría de multimillonario y no exclusivamente por su trabajo como actor. De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, su patrimonio neto asciende a 500 millones de dólares y por el momento es dueño del 0,5% de Anthropic.

A lo largo de los años, el intérprete de 48 años se puso al frente de varios proyectos. Junto a Demi Moore fundó Thron, una organización sin fines de lucro contra el abuso infantil, y en 2019 lanzó Community, una plataforma de comunicación para que artistas puedan comunicarse vía mensaje con sus fans. Si bien supo complementar su faceta de empresario con la vida familiar que tiene con su esposa Mila Kunis y sus hijos Wyatt Isabelle (12) y Dimitri Portwood (9), y sus compromisos tanto en la pantalla chica como en la grande, en el último tiempo decidió poner en pausa la actuación.

Este año Kutcher regresó a la actuación con la serie Belleza perfecta (Foto: Instagram @aplusk)

Recién este año, tras tres de ausencia, volvió al ruedo con la serie Belleza perfecta (The Beauty), disponible en Disney+ y protagonizada por Evan Peters, Anthony Ramos y Jeremy Pope. Asimismo, recientemente se confirmó su participación en las comedias Home Shopper y The Decline of F*cking Western Civilization, las cuales se estima que podrían estrenarse el próximo año.