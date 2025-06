Los participantes de Gran Hermano imitaron a La Niñera y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar

Este jueves, los participantes de Gran Hermano (Telefe) lo dejaron todo en la pantalla. Los hermanitos tuvieron el desafío de recrear una de las series más recordadas de los 90, La Niñera, interpretada por Fran Drescher, Charles Shaughness, Daniel Davis y Lauren Lane, entre otros.

Los seis finalistas de la casa más famosa del país lo dieron todo con sus interpretaciones con el objetivo de obtener una mayor recaudación por parte del público para las Olimpíadas especiales que se celebrarán en el país.

A Tato le tocó la labor de conductor del sketch y psicólogo de las estrellas; Eugenia fue quien hizo de la famosa niñera Fran Fine; Juan Pablo por su parte, interpretó al multimillonario Maxwell Sheffield; Ulises hizo del mayordomo de la casa; Selva le dio vida a Sylvia Fine; y Luz tuvo una doble labor, ya que hizo de a “CC” Babcock y de Yetta Rosenberg.

Como era de esperarse, en cuestión de minutos las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y videos al respecto, en los que se cuestionaron las actuaciones y las palabras poco coloquiales utilizadas por los jugadores en sus monólogos. Además, lo más comentado fue el beso que se dieron Ulises y Luz.

“No me gustó, le faltaba carisma a Eugenia, porque ‘la niñera’ tiene más energía, es más arriba, onda bebotea más, tiene MÁS CARISMA...“, escribió un usuario en X; a lo que otro sumó: ”La cantidad de personajes que hizo Ulises en este GH, lejos el mejor intérprete, ¡lo da todo! ¡Se destaca sobre todos los demás!“. Por otro lado, una persona criticó: ”Muy malo.. no es fácil hacer comedia ni siquiera para ACTORES y ACTRICES d años..imaginen ellos.. no lo hagan más porfa”.

Los mejores memes y reacciones en redes sociales

top 5 cosas que nunca pensé ver en este gh #GranHermano pic.twitter.com/pnBeXs442j — 𝑨𝒊𝒔𝒉 (@akatskking) June 13, 2025

Mi hermana y yo cuando Ulises y Luz se besaron #granhermano pic.twitter.com/fhsMaJXL0G — miss vixen🧚🏻‍♀️ (@VeronicaNGirl) June 13, 2025

hincha de eugenia ruiz actriz por siempre!

amamos a la fran fine santiagueña @GranHermano pic.twitter.com/xE4gPtUB8j — celeste🍷 (@onlynimri) June 13, 2025

La cara de Ulises y el plano del final a Toto 😂😂😂#GranHermano pic.twitter.com/4Fm7XimXwC — Nina 🌵🫒 (@pvrpl3light) June 13, 2025