Los participantes de Gran Hermano recrearon High School Musical y desataron una lluvia de memes

Desde su regreso a la televisión, Gran Hermano (Telefe) no deja de generar momentos que rápidamente se vuelven virales, no solo por las tensiones y alianzas dentro de la casa, sino también por los desafíos que enfrentan sus participantes. Este martes, en una propuesta que combinó nostalgia y humor, los jugadores tuvieron que recrear una coreografía de la película High School Musical a cambio de un importante beneficio, y como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de memes, reacciones y comentarios.

Como parte de un nuevo desafío dentro de la casa, los participantes tuvieron que recrear una coreografía de este recordado musical de Disney para acceder a un premio especial. A diferencia de otras pruebas, en esta ocasión fueron los televidentes quienes, a través de sus votos, definieron si el grupo merecía o no la recompensa. Si el baile era aprobado, los jugadores ganarían la posibilidad de ver Crepúsculo, otro clásico del cine adolescente.

La canción elegida fue "We’re All In This Together", la emblemática escena final del largometraje protagonizado por Zac Efron y Vanessa Hudgens. En la interpretación, Santiago Algorta asumió el rol de Troy Bolton, Luz Tito el de Gabriella Montez y Ulises Apóstolo el de Chad Danforth, personaje que originalmente interpretó Corbin Bleu. Finalmente, la decisión quedó en manos del público, que votó a través de las historias que el conductor Santiago del Moro subió a su cuenta de Instagram, y aprobó la performance, dándoles así el ansiado acceso a la película de vampiros.

Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales no tardaron en reaccionar, puesto que usuarios de todas las plataformas, principalmente de X, se hicieron eco del insólito momento y desplegaron todo su ingenio en una avalancha de memes y comentarios.

Mientras muchos elogiaron el desempeño de los participantes y destacaron la sorprendente similitud con la coreografía original de High School Musical, otros centraron sus opiniones en los disfraces y las caracterizaciones, con observaciones que fueron desde lo hilarante hasta lo irónico. Entre aplausos, críticas y mucho humor, la secuencia rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la semana.

Los mejores memes de la coreografía de High School Musical en Gran Hermano

Zac Efron ve eso y le mete una denuncia penal a gran hermano #GranHermano pic.twitter.com/3AcjHOqEy2 — 🏹 lucia al 9009 (@queenstinita) May 14, 2025

