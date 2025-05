El escándalo en Gran Hermano entre Tato y Eugenia: “No tenés perdón”

La casa de Gran Hermano entró en la recta final. Con tan solo diez participantes en carrera, los “hermanitos” buscan la forma más adecuada -según su estrategia- para acomodarse en el juego y convencer al público en las diferentes placas de nominaciones.

Una de las “herramientas” con más poder dentro de la casa son los cigarrillos. En virtud de ello, quien posee un atado o unidades sueltas no solo puede despuntar el vicio, sino que también puede utilizarlo como moneda de cambio para otros favores. Así fue como Santiago “Tato” Algorta, el líder de esta semana, mantuvo una charla acalorada con Eugenia Ruíz que incluyó la presencia de otros participantes.

La charla subida de tono entre Tato y Eugenia de Gran Hermano

El hilo conductor de la charla fue cómo Santiago repartió los cigarrillos. Según Eugenia, su manera de hacerlo fue injusta, ya que la excluyó tanto a ella como a Sandra Priore.

“Esta actitud de comerte la comida cuando no había, de no darle puchos a tu madre (por Sandra), pero después querés limpiarte en el vivo”, exclamó Eugenia, sentada en una de las camas de la habitación, ante la vista de otros participantes.

Del otro, el uruguayo dio su explicación sobre los hechos, aunque lejos estuvo de convencer a la participante santiagueña: “A mi me cayeron los puchos y dije ‘esto va a ser para quilombo’. No fumo y todos quieren, entonces lo entrego a los que fuman y ahora soy yo el malo”.

Con el conflicto latente, Eugenia sostuvo: “No tenés perdón. Le das mitad a ella y mitad a la otra (por Lucía y Luz)”. Y siguió: “Después la veo a Sandra, que te da de comer y está como tirada en la acequia buscando colillas de cigarrillo”.

La discusión entre Tato y Eugenia se basó en la repartija de cigarrillos dentro de la casa de Gran Hermano

Acusado de obrar para el beneficio de sus compañeros de preferencia, Tato dijo: “Estás pendiente de lo que hacen los otros”. Esto no hizo más que recrudecer la grieta entre Santiago y Eugenia, quien no se la dejó pasar: “Conmigo no, Santiago. A mí no me jodas. Y dejá de decirme Euge”.

“Yo señalo una actitud que jamás hubiera tenido, de no darle cigarrillos a esta mujer (por Sandra). Y no me hagas acordar de la sonrisa socarrona que hiciste cuando te lo mencioné”, disparó, recargada, Eugenia. Ante esto, Santiago volvió a defender su postura: “Me parecía injusto darle puchos a ella, cuando fue la primera en haberse desatado”.

Con un clima caldeado y posiciones contrapuestas entre los “hermanitos”, Eugenia finalizó la charla con una frase que dejó tela para cortar. “Ojo con cambiar las cosas para quedar bien”, finalizó.