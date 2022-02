Los secretos de Alexa Demie, la actriz de Euphoria que cambió de nombre y oculta su edad

Este 2022, Euphoria (HBO) estrenó su segunda temporada. La exitosa serie narra crudamente las vidas de un grupo de adolescente que atraviesa diversas situaciones relacionadas con el amor, la amistad y la búsqueda de la identidad. Si bien el personaje principal es Rue (Zendaya), otras interpretaciones se llevan toda la atención del público. Es el caso del personaje Maddy Pérez (Alexa Demie), quien ganó millones de adeptos por su personalidad avasalladora.

Maddy es una adolescente muy popular que tiene un noviazgo intermitente con Nate (Jacob Elordi). Ellos no se llevan bien pero insisten en estar juntos, aún protagonizando violentas situaciones. La joven es abierta en cuanto a su historia de vida, sus emociones y reacciones, y este es el punto principal que la distancia de la actriz que la interpreta. Desde el lanzamiento de la serie, Alexa Demie ganó una gran popularidad, sin embargo cierta información sobre ella es confusa y muchas veces oculta.

Elenco femenino de Euphoria (Foto Instagram @euphoria)

La principal información que llamó la atención de los fanáticos es que no se sabe realmente cuál es su edad. Si se conoce oficialmente que su cumpleaños es el 11 de diciembre ya que mostró los festejos de esa fecha tan especial. Pero la incógnita es que no difunde en qué año nació. Cuando su personaje comenzó a conocerse, en 2019, se creía que tenía 24 años.

No obstante, ante el silencio de la actriz para confirmar o desestimar la información, los fans realización un rastreo acerca de su vida y descubrieron que egresó de la escuela secundaria en California en 2008, lo que indica que tendría 31 o 32 años. Sin embargo, ella elige no hablar al respecto.

El popular baile de Alexa Demie

Pero no es el único dato llamativo de esta joven, sino que su nombre también es un aspecto que genra misterio. Su nombre verdadero es llama Alexa Demie Wilson Vanerstrom, pero ella eligió usar solo dos primeros para la industria de Hollywood debido a la simpleza que transmite.

La familia de la actriz también es un foco de atención entre sus fanáticos, ya que la herencia artística fue muy importante para la formación de Alexa. Como bien se sabe, la estética es uno de los halagos que más recibe por su personaje en Euphoria,s maquillajes y los look de Maddy son los más replicados del momento. Si bien ella hizo cursos de make up para conformar interpretación pero su madre, Rose Mendez, es una experta en el tema ya que es una reconocida maquilladora mexicana.

Alexa interpreta a Maddy (Foto Instagram @euphoria)

Pero si de fama se habla, es su abuelo quien la tuvo primero. Dennis Wilson fue músico y formó parte de reconocido grupo The Beach Boys y esta herencia está latente en la actriz, ya que escribe canciones desde los 12. En 2017 lanzó su primer single, “Girl Like Me”. La fama llegó de golpe para esta joven que no duda en mostrar todos sus talentos, y ser precavida con otros aspectos de su vida.