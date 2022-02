Zendaya salió al cruce de los que acusan a Euphoria de “promover el uso de drogas”

Una fuerte polémica surgió por la serie Euphoria, protagonizada por Zendaya. Desde el estreno de la segunda temporada, voceros del proyecto D.A.R.E., un grupo de la sociedad civil que pone el foco es la prevención en cuanto al uso y abuso de drogas durante la niñez y adolescencia, criticó con fuerza que la producción de HBO “glorifique” el consumo de estas sustancias. Lejos de dejar pasar el cuestionamiento, la actriz salió a responder y fue tajante: “Esto no es un cuento moral que le enseñe a la gente cómo deben vivir sus vidas”.

La discusión comenzó luego del estreno de Stand Still Like the Hummingbird, el episodio más reciente y donde Rue, el personaje que interpreta Zendaya, casi sufre una sobredosis pero, en lugar de detenerse, decidió consumir una mayor cantidad de sustancias.

Zendaya le da vida a Rue, una adolescente de 17 años que lidia con el consumo de drogas (Crédito: HBO)

Un representante de D.A.R.E comentó al medio TMZ que los últimos capítulos de la serie mostraron “de forma errónea” a los alumnos de secundaria que utilizan estupefacientes, escenas que podrían derivar en “adicciones, sexo anónimo, violencia y otros comportamientos que son tan comunes y generalizados en el mundo de hoy”.

En ese sentido, pese a que los productores de HBO expresaron que su enfoque se trató de algo “honesto”, no lo es así para esta organización, quienes además manifestaron que “era sumamente desafortunado que tanto el canal, como las redes sociales, los críticos de televisión y la publicidad” optaran por referirse al programa como innovador, en lugar de reconocer las posibles consecuencias negativas en los niños de edad escolar que hoy enfrentan riesgos y desafíos de salud mental sin precedentes.

Zendaya interpreta a Rue Bennett en Euphoria

D.A.R.E. es el acrónimo de Drug Abuse Resistance Education (que podría traducirse como Educación preventiva contra el consumo de drogas), y se trata de una organización que nació en 1983 en Los Ángeles, en una década donde el índice de abuso de sustancias estupefacientes en Estados Unidos era muy alto. Más adelante y con el apoyo de la entonces primera dama Nancy Reagan, se convirtieron en un programa que aplicación en las escuelas a nivel nacional.

No obstante, esta organización no solo criticó a Euphoria sino que además planteó la posibilidad de que los miembros de su equipo se reunieran con representantes de HBO para “trasladar las preocupaciones” acerca del contenido.

Tráiler de la segunda temporada de Euphoria de HBO

Por su parte, Zendaya, quien se destaca en un rol principal en la serie que marcó un récord de audiencia centennial, defendió el programa durante una entrevista con Entertainment Weekly. “El show no es de ninguna manera un cuento moral que le enseña a las personas cómo deben vivir su vida lo que deberían hacer”, expresó la actriz.

De esa manera, explicó que lo que siempre se trató de hacer con el programa que ayudara a las personas “a sentirse un poco menos en su experiencia y su dolor” y que no sientan que son los únicos que lidian con este tipo de situaciones.

La opinión de Zendaya previo al estreno de la segunda temporada de Euphoria de HBO (Crédito: Instagram/@zendaya)

Esta no es la primera vez que la artista se pronuncia con respecto al contenido de la serie. De hecho, previo al estreno de la segunda temporada a principios de enero, Zendaya publicó una reflexión en su cuenta de Instagram.

“Sé que ya lo dije antes, pero quiero reiterar que Euphoria está enfocada en una audiencia adulta. Es probable que esta temporada sea aún más emocional y se lidie con temas que podrían ser disparadores o difíciles de mirar”, se leyó en parte del texto.

Por último, cerró con la recomendación de que solo fuese vista si realmente no existía una sensación de rechazo: “Cuídense y recuerden que sin importar de la manera que sean, son igualmente amados”.