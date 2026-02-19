Francisco Tinelli dijo presente en la Berlinale: en qué anda y por qué estuvo en el festival de cine

Cultiva el perfil bajo, tiene más de 600 mil seguidores en sus redes, pero solo once publicaciones y muy poco se sabe de su vida privada y profesional, aunque mucho de la familiar: Francisco Tinelli, el hijo mayor de Marcelo, fruto de su relación con Paula Robles, está pasando por un gran momento.

El joven que en un mes cumple 28 años se encuentra por estos días nada más ni nada menos que en la Berlinale, el festival internacional de cine que se realiza en Berlín, presentando El tren fluvial, la película que lo tiene como productor asociado y a Toto Ferro como director junto con Lucas Vignale.

Tiki, como cariñosamente lo llama el conductor de ShowMatch, viajó la semana pasada a Berlín a disfrutar de unos días de la ciudad alemana, pero también para decir presente en las presentaciones y eventos pensados para los que asisten al festival, que comenzó el jueves 12 y cerrará el próximo 22 de febrero.

Unos días atrás, Francisco Tinelli expresó en su cuenta de Instagram: “Este 14 me toca vivirlo en Berlín acompañando un proyecto hermoso"

“Este 14 me toca vivirlo en Berlín acompañando un proyecto hermoso que me honra ser parte. Conociendo una ciudad que hace tiempo me preguntaba de qué se trataba. Capital donde dos de mis pasiones se juntan. Feliz día (de los enamorados)“, escribió en una historia de Instagram haciendo alusión a sus amores, el cine y el fútbol, junto con una foto en el estadio del club Hertha BSC.

Una de las imágenes que compartió Francisco Tinelli sobre su paso por la Berlinale

Los días siguientes compartió muy poco de lo que iba viviendo. Sin embargo, el lunes por la noche subió casi una decena de historias mostrando la previa al ingreso al festival, la alfombra roja, el equipo que lo acompañaba y fotos de la presentación en sí en la que los artistas que forman parte de El tren fluvial celebraban sobre el escenario. Llama la atención que eligió aparecer solo en una postal, junto con Milo Barría, el nene de diez años protagonista de la historia, oriundo de General Madariaga en la provincia de Buenos Aires, donde se rodó la película hace un año y medio.

El quipo de El tren fluvial sobre el escenario, en la Berlinale

En competencia

El tren fluvial compite en la sección Perspectiva

El tren fluvial compite en la sección Perspectiva (Ópera Prima). “Milo, de nueve años, crece bajo la presión de convertirse en un gran bailarín de malambo y el hijo ‘perfecto’. Sueña con tomar las riendas de su vida y escapar de sus responsabilidades de lavar platos, cocinar y practicar malambo por las noches. Milo desea otra vida. Fantasea con viajar en tren y explorar la ciudad de Buenos Aires, que tantas veces ha visto en el cine y la televisión. Sin embargo, para liberarse de su familia y del campo, y hacer realidad sus grandes sueños, debe atreverse a emprender un nuevo viaje: un viaje a la soledad, a las aventuras y los placeres desconocidos de la gran ciudad”, reza la sinopsis publicada en la página oficial de la Berlinale.

La dupla de jóvenes directores ya había hecho en conjunto un corto titulado La pasión. Además de Barría, forman parte del elenco Rita Pauls, Mariano Barría, Lucrecia Pazos, Fabián Casas, Pehuen Pedre, Mailén Barría y Lucrecia Pazos y, según se puede ver en uno de los pósters oficiales, Francisco Tinelli es uno de los productores asociados junto con otros seis colegas.

Jugando al misterio

Desde hacía varias semanas el joven, que ya había incursionado en el área de producción en Ideas del Sur, venía compartiendo en sus redes imágenes de la película, aunque nunca había aclarado ni contado públicamente su rol. Llama la atención también que su papá, Marcelo Tinelli, no haya compartido en sus redes el gran logro de su hijo, tal vez en un claro intento de dejar que el joven logre volar con alas propias.

Mucho se había hablado luego de que Juana Tinelli hiciera pública una denuncia por amenazas y se refiriera a un distanciamiento con su padre, de que Francisco también estaba alejado de él, rumor que se veía acrecentado por su decisión de no participar de las dos ediciones del reality familiar Los Tinelli (donde sí están sus hermanas Micaela y Candelaria y el menor de la familia, Lolo). Sin embargo, desde el entorno del conductor marcaron que no había nada extraño detrás de la determinación, sino la intención del joven de resguardar su imagen y su vida privada.

Instalado en Nordelta, Marcelo Tinelli se mostró más unido que nunca con su hija Juanita

Sobre los rumores de distanciamiento con su padre y con sus hermanas, hijas de Soledad Aquino, se fueron disolviendo a medida que los protagonistas compartieron fotos de sus encuentros en las redes sociales hacia fin de año y principios de enero, volviendo a mostrarse como una familia unida.

Multifacético

Francisco, además, es DJ, su proyecto musical se llama Corante y surgió luego de una colaboración que hizo para Ginebra, la marca de su hermana mayor, donde también modeló. Este nombre artístico surge, según él mismo contó, de la fusión de las palabras corazón y diamante.

Y también incursionó en un proyecto gastronómico. Hace un tiempo, cuando abrió su restaurante de comida fusión, explicó por qué prefirió no seguir los pasos de su papá: “Me propusieron hacer cosas como actor, pero tampoco es por ahí. Además, si me hubiera interesado, me hubiese puesto a estudiar. La verdad es que me siento más cómodo en el detrás, excepto cuando me pongo a tocar música”.