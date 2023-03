Lourdes Sánchez habló sin filtro sobre la denuncia contra Jey Mammon: “Estamos esperando que salga a dar la cara”

escuchar

Lourdes Sánchez fue una de las voces que se sumaron para opinar sobre la denuncia que Lucas Benvenuto le hizo a Jey Mammon por presunto abuso sexual. Y fue contundente. Tras la revolución que generó esta noticia en el mundo del espectáculo, quien fuera su compañera en el Cantando 2020 (eltrece) se animó a presentar su parecer de la causa.

Lourdes Sánchez habló sobre la denuncia contra Jey Mammon: "Fue un baldazo de agua fría"

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), Sánchez aseguró: “Como todos los que lo conocemos, yo compartí muchos trabajos con él, en el Bailando, y fue como un baldazo de agua fría, realmente terrible. Uno no espera una noticia así, de alguien que conocés, que te parece lo más copado del mundo. En shock”. Cabe recordar que, en la misma época en que la actriz y modelo participó junto a Mammon del reality, Benvenuto radicó su denuncia.

“¿Sabías de esta denuncia, que fue realizada en el 2020, la que hizo Lucas a Jey?”, consultó el cronista. Ante ello, Sánchez respondió: “No, no. La verdad es que nos enteramos ahora de esto. Yo recuerdo que estaba en el Cantando y que tuvo que renunciar por un tema con el padre supuestamente. Nunca se comentó (que fuera) por este tema”.

Acerca de la sensación que le dejó el comunicado que Jey compartió en su cuenta de Twitter luego de darse a conocer la denuncia pública de Benvenuto, Sánchez expresó: “Esperamos la palabra de Jey, lo queremos escuchar a él. Este silencio... ese comunicado, los que lo conocemos, sabemos que no fue escrito por él, porque no usa ese lenguaje.... Estamos todos esperando que salga a dar la cara, vamos a ver si en estos días sucede”.

Antes de concluir con la entrevista, la actriz puntualizó sobre los rumores y nombres de otros famosos que afloraron en las redes sociales en vínculo con el presunto abuso sexual de menores. “No se puede hablar si no hay una denuncia. No podemos tirar nombres y empezar a hablar porque es muy delicado, no estamos hablando de cualquier cosa. Hay que ser un poco prudentes. Siempre vamos a estar del lado de las víctimas, por respeto a ellos, es un tema muy delicado y no se puede hablar, reitero, sin una denuncia”, cerró.

LA NACION