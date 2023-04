Lucas Benvenuto, mano a mano con Karina Mazzocco: “Me da asco Jey Mammon”

escuchar

Por primera vez desde que salió a la luz su denuncia a Juan Martín Rago, más conocido como Jey Mammon, y luego de los varios descargos que hizo el exconductor de La peña de Morfi, Lucas Benvenuto decidió hablar en la televisión abierta. En una entrevista mano a mano con Karina Mazzocco, el joven que denunció en la Justicia que el humorista y músico lo violó cuando tenía 14 años aseguró que escuchar al músico le “da asco”, que un abusador jamás va a decir que lo es y que no piensa pedir un juicio a la verdad.

La charla tuvo lugar en Ushuaia, donde Lucas pudo rearmar su vida. Allí trabaja en el Club Andino de Ushuaia (CAU) y se dedica al patinaje artístico sobre hielo y hasta allí se trasladó Mazzocco junto a un equipo de su programa de América TV, A la tarde. “Estoy un poco movilizado, no lo voy a negar”, arrancó Lucas la charla. Luego, explicó qué lo llevó a denunciar a Jey Mammon en el año 2020. “Siento que hubo un determinado tiempo para entender lo que hizo cada uno”, explicó sobre sus distintas denuncias, y aclaró que lo de Jey fue distinto porque involucró una relación. “Entendí que lo que él había hecho estaba mal y fue igual de doloroso que el resto” , indicó, y aseguró que todo lo que hicieron quienes abusaron de él fue para dañarlo.

Lucas explicó que en el caso de la causa de Boy Lovers también hubo prescripciones, que el segundo abuso que sufrió en su vida fue por parte de la Justicia -”lo sentí así”, aclaró en relación a las distintas prescripciones- y aclaró que muchos integrantes de la banda de pedófilos que encabezaba Jorge Corsi están libres. “En mi casa tengo cuadritos con todas las prescripciones, y no quiero una más”, sentenció.

“La primera vez que yo logro hablar de esto fue en la Justicia, no con una psicóloga”, reveló el joven, y explicó que llegó a armar una lista de 40 personas. “Fueron 40 denuncias y de todas tuve devolución”, recordó. “ La Justicia sí me dio una respuesta: ´no vuelvas acá´. Y no voy a volver a sentarme en esa silla fría”, expresó., dejando en claro que no existe posibilidad para él de pedir un juicio por la verdad.

Sobre el caso puntual de Jey Mammon, Lucas explicó que él contó su verdad y que escuchar lo que dice en las distintas notas que le hicieron le “da asco”. “Para él no está mal acostarse con un chico de 14 años. (...) Es imposible que un abusador diga ´sí, yo abusé´”, sumó. Además, explicó que la entrevista en la que mencionó a Mammon la dio para que a otros chicos no le pase lo mismo, que sucedió todo muy rápido y que aceptó hablar de su historia por el caso Corazza. “No quería que haya otro Lucas”, aclaró, y aseguró que los medios no le dan la misma visibilidad a todos los casos.

Lucas Benvenuto rompió el silencio en A la tarde

Al repasar el momento en el que decidió denunciar a Mammon, recordó que se lo dijo a su terapeuta pero que no le dio nombres. Además, explicó que ese día fue “muy doloroso y agotador”. “No me hizo sentir peor ni mejor que las otras denuncias; fue igual de triste”, repasó, y explicó que no se esperaba que la prescripción fuera dictada tan rápido “No me sorprende que jueguen así con las historias”, aseguró. “Si todo el mundo dice que hubo algo raro, hay que escuchar”, completó. Sobre los audios que trascendieron, Benvenuto aseguró que no fueron con el objetivo de lograr algo a cambio. “Nunca extorsioné a Jey”, explicó, y fue categórico: “Siento que no tengo que darle explicaciones a nadie. Creeme que no hay despecho cuando te violan a los 14 años” .

De inmediato, Lucas contó que en la televisión sí se sintió escuchado, aunque aclaró que su historia no es un show para entretener ni disfrutar. “Le ofrecieron drogas a mis vecinos para saber cuándo entraba y cuándo salía de mi casa” reveló en una dura crítica a algunos programas que cubrieron la noticia. “No me sorprendió, porque el efecto sorpresa de escuchar cómo se defiende mi abusador hace mucho lo perdí”, explicó y repasó la cantidad de veces que se sometió a pericias y escuchó a sus abusadores declarar en los juicios. “Mi ocupación es sanar”, explicó, cambiando el foco de su objetivo y soltando la búsqueda de Justicia. Además, explicó que el día de mañana, cuando él logre sanar, su misión es poder ayudar a otros que pasaron por lo mismo, sin cámaras de por medio. “Siento que esas herramientas las tengo que compartir, pero no es ahora”.

“Va a terminar igual”, se lamentó cuando le preguntaron qué piensa sobre lo que va a suceder con Marcelo Corazza. Luego, explicó que a las víctimas -o sobreviviente, como se corrigió- se las pone en el papel de víctima de por vida. “No me siento aliviado. No me siento feliz, que saqué la victoria”, explicó sobre la partida de Jey Mammon a España y el juicio público que pesa sobre el conductor “Siento un vacío”, aclaró, y aseguró que se preparó para no sentir nada al llegar este momento.

Lucas contó que tres días atrás empezó a leer los mensajes que le llegan, y que dentro de esos mensajes hay muchas historias como la de él, de chicos que no pueden contar lo que les sucede: “Muchos no se animaron y a otros no les creyeron”. Sobre su historia, Lucas recordó que a los seis años pudo poner en palabras por primera vez que era víctima de abusos y que la respuesta que recibió fue “sos un mentiroso”.

Jey Mammon habló tras la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual y aseguró: "Yo nunca estuve con un chico de 14 años" (Foto: C5N)

La primera aparición pública tras el escándalo de Mammon fue a través de un mensaje que publicó en sus redes, en donde se lo vio completamente abatido. Luego, el humorista apareció en la televisión para hablar sobre la denuncia de Lucas en dos oportunidades: primero le brindó una nota a Jorge Rial para su programa de C5N Argenzuela y luego charló con Baby Etchecopar en su ciclo de A24 Basta Baby. Por último, antes de partir rumbo a España, charló con Ulises Jaitt en el marco de su canal de YouTube.

El puntapié del escándalo

En 2020, Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon en la Justicia por abuso sexual. Según consta en su testimonio, el hecho ocurrió cuando él tenía 14 años y el conductor 32. Como consecuencia del paso del tiempo, la causa terminó -en marzo de 2021- con el sobreseimiento del acusado por prescripción. Nada se supo a nivel público de este episodio hasta que Benvenuto, en el marco de la detención de Marcelo Corazza, dio una entrevista en A la tarde y sugirió, sin mencionarlo, que Mammon había abusado de él. Consultado luego en sus redes sociales, Lucas le puso nombre y apellido a ese “famoso conductor y músico” al que se refirió en el envío de Karina Mazzocco: Jey Mammon.

