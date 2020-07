Imagen que la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, compartió en redes sociales (Instagram)

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 17:30

"Agotada. La nieta de Susana Giménez se cansó y salió a pasear en auto por Belgrano con su perro incumpliendo el 1° día de cuarentena estricta. Recordemos que Lucía no pudo haber sacado el permiso de trabajadora esencial ya que directamente no trabaja y es mantenida por su abuela", escribió un usuario de Twitter especializado en la vida de Susana Giménez (y su familia) de nombre @SusanaShow.

Como fundamento de esa acusación, acompañó una foto que la propia Celasco había subido a su cuenta de Instagram, en la que se la ve manejando un auto con su mascota al lado. "La foto corresponde a Av. del Libertador al 6065. Lucía se dirigió de su casa en Palermo hasta Núñez para visitar amigas y disfrutar una tarde invernal junto a su perrito", ahonda en detalles la investigación virtual. La ubicación, según consigna el usuario, fue constatada con Google Maps.

Pero los tuits de este usuario especializado en la familia Giménez no fueron del agrado de todos. Algunos miembros de la comunidad tuitera criticaron la vigilancia selectiva aplicada a la joven de 26 años. Luego de esto, la cuenta denunciante pasó de pública a privada. El "acoso selectivo" es una de las opciones de queja que ofrece la red social para bajar una publicación, siempre que este sea identificado por otros usuarios.

El mismo usuario de Twitter, que mantiene una cuenta similar en Instagram, fue quien denunció a Celasco por la misma razón a mediados de mayo. En ese entonces, escribió: " La nieta de Susana Giménez se mudó sola hace dos semanas cuando eso estaba prohibido, visitó a su papá y ayer se juntó con una amiga a cenar y tomar vino".

En febrero de 2018, la misma persona publicó en Instagram que Celasco había concurrido al show del DJ Hernán Cattaneo en el Teatro Colón. En dicha publicación se esbozó un perfil sobre la joven nieta de la diva televisiva. "La nieta de Susana no habla con los medios, no da notas y a diferencia de las hijas de Tinelli, casi no se expresa en redes y por eso no tiene tantos seguidores. Sin embargo, el solo hecho de ser nieta de Susana y moverse en un circuito vip, le alcanza para ser contratada constantemente en los eventos más exclusivos solo para tener su presencia".

"Hace un tiempo Susana dijo 'Gana muy buena plata, yo a su edad no ganaba eso', 'Espero igual que algún día trabaje. Mi nieto es el único de la familia que trabaja'", continúa la descripción.

La joven no se defendió de las acusaciones y compartió en sus historias una foto de su perro (Instagram)

Mientras tanto, la joven de 26 años optó por no expresarse al respecto de través de sus cuentas públicas en redes sociales. En cambio, compartió en Instagram una foto de su perro.