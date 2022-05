Luciana Salazar reveló la dulce actitud que tiene su hija, Matilda, cuando la ve llorar

Luciana Salazar y Martín Redrado ya llevan un par de años entrelazados en una feroz batalla tanto mediática como legal. En medio del interminable tire y afloje de acusaciones y reproches, la modelo contó que su hija Matilda -a quien tuvo a través de la subrogación de un vientre- es a quien más afecta este conflicto. No solo porque no entiende lo que pasa a su alrededor sino también porque ve sufrir a su mamá. Mientras daba detalles al respecto en Mañanísima, por Ciudad Magazine, reveló la tierna actitud que tiene la niña cuando ella llora.

Muchos creen que del amor al odio hay un solo paso y, si así fuese, Martín Redrado y Luciana Salazar serían el mejor ejemplo. Tras haber estado varios años juntos, decidieron ponerle un punto final a su relación en 2019 y, de forma casi inmediata, comenzaron los conflictos. Las peleas en los medios no tardaron en trasladarse a la Justicia y, a pesar de que el tiempo pasa, parece que la aversión que sienten el uno por el otro solo logra aumentar. En el medio, se encuentra Matilda: la niña que la modelo decidió tener a través de una subrogación de vientre y quien -según su madre- es la que más perjudicada sale en medio de esta guerra.

A pesar de que Luciana tuvo a Matilda por cuenta propia, contó que Redrado firmó frente a escribanos una serie de acuerdos, pero que ahora se niega a respetar las condiciones que aceptó. Asimismo, afirmó que el economista le pidió en repetidas ocasiones poder revincularse con la niña y así ser parte de su vida pero que, una vez que ella accedió, él no cumplió lo prometido.

Continúa la batalla entre Luciana Salazar y Martín Redrado Archivo

Redrado se expresó al respecto en un móvil de Intrusos (América): “Quiero decirlo con todas las letras: Matilda Salazar no es mi hija. Luciana tomó una decisión que yo respeté, apoyé y acompañé mientras fuimos pareja, pero eso terminó hace cuatro años. Todos los compromisos que tomé fueron como pareja, ya no lo somos más y, por lo tanto, no tengo ningún compromiso que cumplir, aparte de los que ya cumplí, que fueron muchos”.

Estas declaraciones solo lograron aumentar la furia de Salazar quien lo acusó de mentiroso y de “hacerla quedar como loca”. Desde Mañanísima, se contactaron con ella para poder profundizar sobre esto y, durante la entrevista, la modelo afirmó nuevamente que fue él quien pidió volver a estar en contacto con Matilda. “Él pidió la revinculación y yo era la que estaba negada porque la había lastimado varias veces y no tenía la garantía de que esta vez fuera a ser distinto”, manifestó.

Luciana Salazar y Matilda, su hija instagram

A continuación, expresó que el calvario que atraviesa hoy en día termina, inevitablemente, proyectado en la niña. “Desgraciadamente, por momentos, mi hija me ve en situaciones hablando por teléfono y me ve mal”, detalló, angustiada. Entonces, reveló cuál es la tierna reacción de la pequeña cuando ve triste a su madre: “Eso es lo que me duele, porque ella es muy sensible y me pregunta: ‘¿Mamá qué pasa?, ¿por qué estás así?’, y ahí es cuando digo ‘¿por qué?’”.