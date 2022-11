Luciana Salazar volvió a apuntar contra Martín Redrado: de la maternidad que pensó “de a dos” al “amarre” con miel

escuchar

Este domingo, Luciana Salazar conversó a solas con Jey Mammon en La Peña de Morfi (Telefe) y realizó unas declaraciones que prácticamente dejaron sin palabras al conductor. Por un lado, la modelo reafirmó que la maternidad de su hija Matilda fue “pensada de a dos” y que “la idea no era ser madre soltera”. Después contó un hecho relacionado con el universo de los rituales mágicos al revelar que un ex suyo le hizo un “hechizo de miel”.

Salazar dialogó de manera íntima con Mammon y se mantuvo en ese tono durante toda la entrevista, de tal modo que reveló cuestiones de su vida privada de manera espontánea y con algunas de ellas, incluso, dejó asombrado a su anfitrión. El primer momento fue cuando Mammon casi dio por sentado que su invitada había decidido ser madre en soledad de la pequeña Matilda, que hoy tiene 5 años.

Las confesiones de Luciana Salazar que dejaron sin palabras a Jey Mammon

“Decidiste ser mamá sola”, afirmó el conductor y se encontró con una respuesta que no se esperaba: “Sí”, dijo la actriz, pero sin convencimiento. Luego de un momento de duda, ella añadió: “Bueno, hubo todo un tema ahí que, bueno...”. “¿Me metí en un lugar que no?”, dijo Mammon, un poco arrepentido.

“Es un terreno donde todavía no puedo explayarme mucho porque creo que la primera que se tiene que enterar de su historia es mi hija, pero cuando yo pensé en tener un hijo la idea no era ser mamá soltera. Pero bueno, después pasaron cosas”, dijo Luli Pop.

“Pido disculpas, yo pensé que era así”, volvió a pedir perdón el conductor. “No, no, para nada. Obviamente que fue una decisión media de la espada contra la pared, pero bueno, no importa. El día de mañana cuando mi hija lo sepa...”.

Sin mencionarlo, la modelo y actriz estaba haciendo referencia a su expareja, Martín Redrado, con el que, según dijo ella en una entrevista en julio de este año había señalado que “Matilda siempre fue un proyecto de los dos, de Martín Redrado y de Luciana Salazar”.

Jey Mammon decidió cambiar de tema cuando Luciana Salazar hablaba sobre su maternidad captura telefe

Cuando en la entrevista, el co-conductor de La Peña de Morfi le volvió a pedir disculpas, aseverando que él siempre había creído que el proyecto era de ser madre en soledad, Salazar disparó: “Es que yo en algún momento obviamente lo dije así, porque me estoy guardando, como siempre digo, porque creo que es mi hija la primera que se tiene que enterar. Y después si ella quiere contarlo más adelante, o yo cuando ella ya lo sepa es diferente”.

Y después, para que quede claro, la mamá de Matilda remató: “Mi proyecto de tener un hijo fue pensado de a dos”.

“No sé qué decirte, me quedé de cara porque pensé que era así”, volvió a insistir Mammon, que hizo hincapié en cambiar de tema. Incluso cuando su invitada quiso contar una anécdota de su hija relativa al tema, el conductor insistió otra vez: “Cambiemos de tema, porque ella (Matilda) ya es grande”.

El “hechizo de la miel”

Entonces, el anfitrión de La Peña de Morfi fue por otro tema, también relacionado con la expareja economista de Salazar, pero esta vez un poco menos sensible. “¿Seguís usando el freezer?”, le preguntó con picardía a su invitada. Esto era una referencia a un rumor que hubo hace unos años acerca de que alguien cercano a Redrado habría puesto el nombre de Luciana Salazar en un papel dentro de una cubetera en el freezer, como para “congelarla” y que su presencia no se vuelva una molestia para quien la freezó.

Martín Redrado y Luciana Salazar fueron pareja durante varios años y desde su separación no dejaron de tener conflictos Instagram: @salazarluli / A

“Te habían puesto el nombre en una cubetera, como a Walt Disney”, dijo Mammon, con una sonrisa. “Tengo entendido que no fue él, me dijeron otra cosa. Gente que está con él”, respondió ella, otra vez sin mencionar a su ex. De inmediato, añadió: “Yo esas cosas de hechizos no tengo ni idea porque nunca fui a una bruja ni nada, no creo mucho en esas cosas”.

Entonces, a la anécdota del freezer, que ya se conocía, Salazar agregó otro rito, que volvió a dejar boquiabierto a su interlocutor. “Por un lado me freezaron, pero por otro lado había un hechizo de miel debajo de la cama. Es como un amarre me dijeron”.

Cuando el conductor quiso saber más sobre esta revelación, la sobrina de Palito Ortega relató: “Tengo una empleada que muchos años trabajó con él y me contó la anécdota de que había un hechizo abajo de su cama, que era con miel, con mi nombre también. Abajo de la cama estaba mi nombre en un tarro de miel y sin querer ella estaba limpiando y se le cayó el tarro y se le armó un lío porque había una alfombra y se armó todo un pegote”.

Luciana Salazar le reveló hoy a Jey Mammon que su proyecto de tener un hijo había sido proyectado "de a dos"

“¿Estaba tu nombre en medio de la miel?”, inquirió Mammon. “Sí”, respondió ella, que volvió a asegurar: “Yo no creo en esas cosas, después me interiorizo y me entero de lo que me hicieron”.

Según diversas publicaciones que se adentran en el mundo de lo esotérico, el ritual de escribir el nombre de alguien en un papel y ponerlo un frasco con miel puede servir para que esa persona se sienta atraída románticamente hacia quien hace el ritual. Sería lo que se conoce como un “amarre”.

Pero también, otro uso de ese “hechizo” puede ser para “endulzar” a la persona cuyo nombre se pone en la miel. De este modo se espera que quien es anotado en el papel abandone su enojo u hostilidad y se vuelva menos agresivo y tóxico para con el hacedor del rito.

