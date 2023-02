Luciana Salazar mostró el look “cowboy” de su hija Matilda y le llovieron las críticas: “Le están robando la infancia”

escuchar

Aunque se introdujo en el mundo del espectáculo y la farándula argentina gracias a la televisión y al teatro de revista, a lo largo de los últimos años Luciana Salazar abandonó la pantalla chica para enfocar todo su trabajo en las redes sociales. Convertida en una especie de influencer, la modelo comparte con su 1.8 millones de seguidores de Instagram fragmentos de su rutina, sus viajes, su asistencia a eventos y los tiernos momentos que comparte con su hija Matilda.

Sin embargo, con la exposición también vienen las críticas y, tras mostrar el look estilo cowboy que eligió la niña para pasear durante las vacaciones, Salazar debió enfrentar una catarata de comentarios que cuestionaron duramente la elección.

Aficionada a la moda y conocida por sus looks extravagantes -que muchas veces supieron desatar grandes polémicas-, Luciana Salazar utiliza su perfil de Instagram para registrar los conjuntos que usa en su vida cotidiana. Asimismo, trasladó esa costumbre a su hija, Matilda, a quien le creó una cuenta personal cuando era una bebé y que, con cinco años, ya tiene 360 mil seguidores y es considerada toda una fashionista.

Luciana Salazar y su hija Matilda suelen vestir combinadas instagram @salazarluli

Aunque tanto los fans de Luciana como de Matilda celebran los atuendos de la niña y aplauden cada vez que las dos aparecen combinadas o, incluso, posan vestidas iguales, hay otro grupo que ve esto con malos ojos y no dudan en hacérselo saber en la sección de comentarios.

Así sucedió en una de sus más recientes publicaciones, en donde la expareja de Martín Redrado mostró la ropa que se puso su hija para ir de paseo durante sus vacaciones en Miami, Estados Unidos. Para la ocasión y fiel a un estilo “cowboy”, lució un pantalón de jean al cuerpo, una camisa a cuadros en tonos rosa atada a la cintura con un nudo, lentes de sol aviadores colgados y un par de botas texanas en color marrón chocolate. En cuanto al pelo, lo llevó atado con un messy bun.

Luciana Salazar mostró el look de Matilda y le llovieron las críticas instagram @salazarluli

“Adicta a tus rodetes en todas las versiones. Te amo mi dulce Matilda. Brillás”, escribió, orgullosa, su madre a modo de descripción. Pero a pesar de que no vio nada malo en las postales, las críticas no tardaron en llegar. La mayoría de ellas, enfocadas en que “la viste como un adulto” y que esto no le permite tener actitudes propias de su edad.

“¿Alguna vez la deja ser una nena y embarrarse? ¿Saltar en los charcos de agua? ¿Jugar con lombrices en el jardín? ¿Perseguir sapos?”, “Es hermosa, pero creo que no hace falta ajustarle mucho la vestimenta, ya es una muñeca la nena”, “¿Cuándo sea grande que se va a poner?” y “Siento que le están robando la infancia, es hermosa pero está vestida de adulta siempre”, fueron solo algunos de las respuestas que recibió la publicación.

El look estilo cowboy de Matilda Salazar para su paseo por Miami instagram @salazarluli

Esta no es la primera vez que Luciana Salazar se vuelve el blanco de cuestionamientos por su forma de criar a Matilda. Meses atrás, se vio envuelta en una severa polémica cuando empezaron a acusarla de decolorarle el pelo a la niña para que mantuviera el tono rubio claro. En esa oportunidad, la ex Los Roldán también optó por no responder y mantenerse en silencio.

