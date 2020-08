Luciana Salazar recordó al amante que congeló su lago para que ella patinara

Un relato de Rocío Oliva llevó a que la modelo contara una anécdota extravagante Crédito: elnueve

4 de agosto de 2020 • 16:13

Gracias al relato de Rocío Oliva y su nuevo amor, los integrantes de Polémica en el bar trajeron a la mesa la anécdota que Luciana Salazar y su amante millonario, que llegó a congelar un lago para que ella pueda patinar sobre hielo.

"Ah, pero mirá cómo me acordé del lago congelado. Le vamos a contar a Rocío esta historia", gritó Mariano Iudica, y todos estallaron de risa. Un enigmático millonario concretó en Aspen una estadía irreal que la modelo recuerda entre risas. "Él tenía un lago en su casa, y en invierno se congela. Obvio que por precaución se congela bien con unas máquinas. Como había unos días que no se podía esquiar, patinamos bastante", explicó.

"Me preguntó, como buen anfitrión, si me gustaba patinar, y me armó una pista de patinaje para mi, con lucecitas, todo. Había hasta tres pares de patines para que yo vea cuál me quedaba bien. Patiné un montón ese invierno", contó la vedette y cantante.

Tiempo atrás, cuando Salazar contó por primera vez la historia, dio detalles del primer encuentro en Podemos Hablar. "Nos veníamos conectando mucho por teléfono, pero la primera cita fue frustrada. Vino a mi casa con un despliegue de gente increíble, los porteros me preguntaron qué había pasado, ¡había custodios! Fuimos a cenar con él y una amiga, porque las citas a ciegas a mí no me van".