Desde Europa, Luciana Salazar volvió a apuntar contra Martín Redrado: “Matilda siempre fue un proyecto de los dos”

Luego de que Martín Redrado contrajera matrimonio con Lulu Sanguinetti en Italia, Luciana Salazar -que se encuentra de vacaciones en el mismo país- volvió a disparar contra él. Tras asegurar que el economista no paga la cuota alimentaria de su hija desde hace siete meses, la actriz hizo una revelación que, según ella, mantuvo oculta durante todo este tiempo por pedido de él: “Matilda siempre fue un proyecto de los dos”.

“ Les quiero agradecer mucho porque en estos momentos, que estoy siendo censurada por un canal, que ustedes me den el espacio para hablar de esto, que es la lucha de una madre por los derechos de su hija, lo valoro mucho ”, dijo esta mañana Salazar en comunicación telefónica con Socios del espectáculo.

Además de apuntar contra América, la actriz hizo especial hincapié en Intrusos y su conductora, Florencia de la V: “También se lo mando a Flor de la V, con la que tengo buena relación y la verdad que me sorprende que no me haya llamado después de lo que dije (...). Que no sea selectiva para los derechos de la mujer. No se comunicó nadie de la producción para hablar hoy, igual no me sorprende”, dijo quien asegura haber sido bajada de móviles por pedido del economista en más de una oportunidad.

El grupo @AmericaTV me nombra a mi solo para fantochadas y no habla de lo verdadero que es el embargo de la justicia a Martin Redrado que eso es bien verdadero, por no cumplir con los derechos de una menor. Para lo que les conviene me tienen censurada. Verguenza @Intrusos — luciana salazar (@lulipop07) July 20, 2022

“Se está metiendo con mi trabajo porque las cámaras forman parte de mi trabajo. Yo nunca me metí con su trabajo. Me pude haber peleado, pero nunca me escucharon a mí meterme con el trabajo de él, nunca. Porque además de que me censuran, no me van a llamar para trabajar en ese canal”, continuó su descargo.

“ Lo mío no es una fantochada, el tema está en la Justicia y hay una menor en el medio. Estamos hablando de un expresidente del Banco Central, de un funcionario público. No es que estamos en pleno pleito judicial para ver el monto de una cuota alimentaria, la cuota ya está estipulada y él la cortó en febrero cuando yo no quise acceder a lo que él me pedía ”, advirtió sin dar detalles de que quería el empresario a cambio.

Y enseguida apuntó contra toda la prensa. “No escucho a nadie que diga ‘Redrado miente’. Los periodistas hicieron una carnicería conmigo. Con quien tendrían que ser más críticos es con él, que fue funcionario público. Estamos hablando de una persona que se muestra como ‘El Gran Gatbsy’ y después no paga una cuota alimentaria fijada por él, no estamos hablando de un hombre que no es solvente”, señaló.

Tras volver a aclarar una y otra vez que Redrado no es el padre biológico de Matilda, Salazar advirtió que en la Justicia “tiene los mismos deberes de un padre”. “ No es solamente el pago del colegio, que me llamaron que hacía meses que no se pagaba. Me enteré por el colegio, es un papelón. En agosto se van a cumplir siete meses que él no paga la cuota alimentaria fijada por escribano público. Él puso escrituras como garantía por si a él le pasaba algo, para que yo no tenga problema con sus herederos ”, contó.

Y para que se entienda por qué el economista se comprometió a mantener a su hija, Salazar por fin develó algo que se rumoreaba desde hace tiempo: “ Durante todo este tiempo oculté algo, mentí por él. Fue uno de los pedidos que me hizo él con este tema. Yo se lo acepté en su momento. Me lo callé hasta el día de hoy, pero me doy cuenta que para que entiendan las cosas, sin tener que contar toda la historia por respeto a mi hija, lo tengo que contar . Mismo Ana Rosenfeld es testigo, los tres que acordamos decir esto públicamente, pero nosotros sabíamos que la verdad era otra”, dijo con tono misterioso.

“ Matilda siempre fue un proyecto de los dos, de Martín Redrado y de Luciana Salazar”, reveló ante el asombro del equipo de Socios... “Pasaron cosas en el medio. Durante el año que Matilda se estaba gestando nosotros nos separamos ficticiamente, pero seguíamos juntos. Cuando las cámaras nos agarraban juntos, yo tenía que salir a desmentir y decir que era porque teníamos buena relación o me estaba ayudando con el tema de Matilda, pero era mentira. Era porque nosotros seguíamos en relación ”, confesó.

Respecto al motivo por el cual nunca dijeron la verdad de entrada, Luli explicó: “Él tenía miedo que su entorno le empiece a cuestionar cosas. Me hizo mentir durante todo este tiempo y yo lo acepté porque estaba en un momento vulnerable, iba a ser mamá, me iba a pasar lo mejor de mi vida. Así se maneja él, todo lo que muestra públicamente es lo que no es. No es la verdad. Yo lo conozco y sé cómo funcionaba conmigo”.