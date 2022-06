Matilda Salazar hizo su primera campaña como modelo y su madre Luciana se emocionó

Matilda Salazar tiene 4 años y es toda una estrella para las campañas publicitarias. Con el aliciente del trabajo de su mamá, Luciana Salazar, la nena posó para las cámaras para su primera campaña publicitaria de una marca de zapatillas. Las fotos de esta producción fueron subidas a la cuenta de instagram de la pequeña, que tiene 350 mil seguidores y es furor en la plataforma virtual por su sonrisa ante los flashes.

En varias stories de su perfil, manejada por la modelo, aparecieron diferentes tipos de adelantos de lo que será la campaña y se dieron a conocer varias fotos, con diferentes outfits y looks que fueron celebrados por sus followers.

En una de ellas, Matilda, con un rostro sonriente, posa junto a Roma, la hija de Lionel Ferro, vestida con una remera blanca de manga larga, con la inscripción “Love”, que luego se utilizaría para otra producción, acompañada de una falda a tono, con detalles de corazones dorados. Para completar su vestuario, llevó puestas unas zapatillas fucsias, con cordones en rosados.

Matilda, la hija de Luciana Salazar, en acción en una campaña publicitaria

Para completar los detalles estéticos, Matilda fue peinada con hairstyle compuesto por un rodete alto y tirante que completó con varios mechones de su pelo platinado a los costados de su frente. “Hoy mi solcito debuta como minimodelo”, comentó Salazar, orgullosa de su primogénita que, según las imágenes y sus gestos ante las cámaras, parece tener un futuro asegurado en el rubro.

En lo que terminó siendo un book de fotos, la mini Salazar llevó consigo varios atuendos para la marca que contrató sus servicios. En otra de las imágenes, se la ve a ella, acompañada de un chico que la levanta sobre su espalda. Ahí Matilda, con la vista enfocada hacia el suelo, aparece nuevamente con una indumentaria de color blanco, pero esta vez, la acompañó con una pollera de color negro y zapatillas oscuras, con ribetes rosas y suela blanca.

Matilda posa para las cámaras en una campaña publicitaria

Por último, acompañada de otro niño, apareció en una escenografía con fondo celeste y nubes, simulando un cielo, con otro niño subido a una escalera, donde ella posó con un jean de color azul marino, y una camisa turquesa, tipo pupera, atada con un moño delantero. El peinado esta vez fue más suelto, con dos colitas a los costados.

La postura de su hija en medio del conflicto con Martín Redrado

En su rol de madre, Luciana Salazar disfruta de los primeros años de vida de su hija Matilda y también atraviesa un conflicto legal con su expareja el economista Martín Redrado. En una batalla que excedió los medios de comunicación y llegó a la Justicia, la modelo habló con el programa Mañanísimas, emitido por Ciudad Magazine, y reveló cómo reacciona su pequeña al verla en una situación angustiosa.

“Desgraciadamente, por momentos, mi hija me ve en situaciones hablando por teléfono y me ve mal”, y agregó sobre la tierna reacción que recibió en ese dramático momento:“Eso es lo que me duele, porque ella es muy sensible y me pregunta: ‘¿Mamá qué pasa?, ¿por qué estás así?’, y ahí es cuando digo ‘¿por qué?’”.