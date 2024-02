escuchar

Jugó en Huracán de Córdoba entre los ocho y los 12 años. A los 16, vendió tortillas con su padre y “pan relleno en la plaza del barrio”. Además, trabajó como kiosquero en la cancha del Club Atlético Belgrano y vendió zapatos. Siempre con un mismo objetivo: invertir el dinero que podía juntar en “comer y hacer más grande” su proyecto musical. Hoy, a sus 23 años, Luck Ra se muestra entusiasmado por el lanzamiento de su primer disco, Que nos falte todo. No es para menos. El 1° de febrero, a pocas horas del estreno, el álbum se convirtió en lo más escuchado de Argentina y ocupó el primer puesto de los discos debut con más reproducciones a nivel global de Spotify. Éxitos como “La morocha” y “Hola perdida” lo llevaron a conquistar, sin escalas, un Triple Platino y lo festejó, según sus propias palabras, con “amigos, música bien alta y milanesas con ravioles”.

Este año, Facundo Almenara Ordoñez -su verdadero nombre- se siente listo para un nuevo desafío: El baile del año es el nombre del show con el que va a debutar en el mítico Luna Park porteño, los días 2 y 3 de marzo. En diálogo con LA NACION, envuelto en su carisma y colmado de entusiasmo, reflexiona sobre el éxito y su camino musical.

Desde que Facundo Almenara Ordoñez se convirtió en Luck RA, sus logros se multiplican Tomás Cuesta - LA NACIÓN

—Tu primer disco acaba de debutar como Triple Platino y, al momento de su lanzamiento, te convertiste en el artista más escuchado de la Argentina. ¿Cuáles eran tus expectativas a la hora de idear el álbum?

—El objetivo de este disco es que la gente lo pase bien y baile. Siempre tuve en claro que lo que quería era sacarle una sonrisa a la gente.

—¿Siempre te conectaste con la música desde un lugar de disfrute?

—¡Lo lindo del cuarteto es que podés llorar mientras bailás! Tiene mucho de balada. Me gustan mucho los temas tristes y sé que, con buenos instrumentos y buenas melodías, podes lograr esa mezcla de emociones en una canción que te llevan a “bailar llorando”.

—La popularidad de tus canciones desataron un resurgimiento del cuarteto. ¿Te considerás el nuevo referente del ritmo cordobés?

—La premisa siempre fue hacer música con los muchachos para pasarla bien. Con Ramky, que además de ser mi mejor amigo fue el encargado de producir el disco, buscamos digitalizar un poco el álbum y también hacer partes en vivo. Me gusta esa marca personal de mi música, que mezcla una parte digital y otra personal; que trae la magia del “vivo”.

—Te comparan con Rodrigo... ¿Eso te gusta?

—Rodrigo es Rodrigo; obviamente es un honor que me lo digan.

—¿Sentís como una carga que te vean como su “sucesor”?

—No me enoja que me digan que soy su sucesor. Vivo todo muy normal, mi día a día es tranquilo. Me levanto, estoy un rato con mis amigos, trabajo y juego a la play. Disfrutamos mucho de lo que estamos haciendo y siempre trato de generar los mejores temas que puedo. Mi conexión con la música siempre es desde el disfrute, por más que uno tenga buenos o malos momentos, creo que en la vida uno siempre le puede sacar provecho a las situaciones malas y transformarlas en una canción linda. Nada de lo que me pasa con la música lo vivo como una carga.

—¿Tuviste muchas malas experiencias?

—Si, pero hoy por hoy lo agradezco. Estoy agradecido por lo que soy y por la gente que me rodea. A todos nos pasaron cosas malas. No me gusta victimizarme. Lo que es verdad es que con la música encontré una forma de sacar para afuera todo lo que pasa por adentro.

Mucho trabajo y poca fiesta

—¿Qué ve la gente de vos?

—Un adulto mayor por ahí me puede ver como un hijo problemático pero muy apasionado por lo que hace. Como un joven que vive experiencias lindas (risas). La gente enseguida se da cuenta de que soy un cordobés al que le gusta mucho estar con sus amigos y al que le gusta mucho laburar. Trabajo desde los 16 años y todo lo que ganaba lo usaba para comer o para invertir en mi recorrido musical. Primero vendí tortillas con mi viejo, después vendí pan relleno en la plaza, trabajé como kiosquero en la cancha de Belgrano, vendí zapatos y recién ahora me puedo dedicar cien por ciento a la música. No importa cuál fuese mi trabajo, yo siempre estaba a la par, con mi guitarra. Siempre la música me acompañó.

—¿Cómo manejás tus vínculos? ¿Sentís que hay “amigos del campeón”, que se acercan a vos ahora que sos popular?

—Mis amigos de hoy son los mismos que tuve siempre. Mi productor es amigo mío desde los cuatro años y siempre fuimos él y yo contra el mundo. Los dos disfrutamos mucho de seguir siendo amigos y de trabajar juntos de lo que más nos gusta. Y además...¡Yo tengo mi “embajada de Córdoba” en Buenos Aires! Me traje muchos amigos a trabajar conmigo. No hacemos muchas fiestas porque estamos cansados, pero se siente lindo el hecho de trabajar todos juntos. Ya va a haber tiempo de salir de fiesta. ¡La gente piensa que salgo más de lo que salgo! (risas).

Lanzó sus primeros temas en 2017 y desde entonces trabajó con artistas como Seven Kayne, Kodigo, Peke 77, TOBI, Rusher King y Lautaro López Gentileza Sony

El artista de origen cordobés comenzó en la música en 2017, aunque fue a partir de sus sesiones en Twitch, de 2020, cuando logró más reconocimiento por parte del público. Ese mismo año editó “Te mentiría”, una de sus primeras canciones en convertirse en hit, ya que fue la primera suya que logró ingresar en el Top 50 de Spotify en Argentina y Uruguay. Más adelante, junto con La K´onga, hizo una versión en cuarteto de la canción que también dio comienzo a una serie de exitosas colaboraciones. Su tema “El campeón” fue elegida como la canción oficial del título de la Selección de la Copa América 2021 y fue por esto que Luck Ra participó en los festejos del equipo nacional en el estadio de River Plate. En 2022 tuvo otra participación consagradora al cantar en la entrega de los Premios Gardel, donde hizo una versión de “Pupilas lejanas” de Los Pericos, junto con Oscu y Agus Padilla. Al año siguiente se llevó a su casa este galardón por la versión cuartetera de su tema “Ya no vuelvas”, otra vez con La K’onga & Ke Personajes, en la categoría Mejor Canción de Cuarteto. Actualmente, “Hola perdida” se encuentra en el número uno de tendencias en Youtube y Spotify Argentina.

—¿Te imaginaste que tus canciones más populares, “La morocha” y “Hola perdida”, iban a tener tanta repercusión?

—”La morocha” me gustaba mucho, pero no sabía si a la gente le iba a gustar tanto como a mí. Fueron mis amigos los que me incentivaron; yo confíe en ellos y salió bárbaro. “Hola perdida” la tuve mucho en la cabeza, sabía que quería hacer una canción con esa frase y lo pasamos muy bien cuando la hicimos. Me pone muy feliz que a la gente le haya gustado tanto. Me sorprende porque le gustan a los chicos muy chicos. Veo videos de nenes que les dicen a los padres quieren escuchar “La morocha” y me parece genial. Mi mamá es maestra jardinera y los nenes del jardín le piden que yo les mande saludos. Es muy lindo.

Ascenso gradual

—¿Te da miedo pensar que llegaste de forma meteórica al éxito, y que ese reconocimiento puede caer rápido también?

—Es que rápido no vino. Venimos trabajando en esto hace muchos años y la seguimos remando, siempre quiero meter lo mejor y disfrutar hoy y ahora.

—¿Qué les dirías a los jóvenes que tienen el mismo sueño que vos?

—Desde muy chiquito tuve clara mi conexión y mi amor por la música ¡Ponía a mis juguetes a cantar! Siempre trate de invertir: todo lo que ganaba, en vez de gastarlo en ropa o zapatillas, lo usaba para comprarme una guitarra; tenía la disciplina de mejorar.

—¿Alguien te inspiró o te enseñó música?

—¡No! Me había comprado el Guitar Hero [un videojuego donde el jugador simula la interpretación de la música] y a partir de ese jueguito quise aprender. Creo que todo lo que me pasa hoy es fruto de mucho trabajo. Al día de hoy lo pienso y ni sé cómo hice, pero sé que siempre estuvieron las ganas de salir adelante y eso es lo que te prepara para lo mejor.

—¿Sentís que viviste muchas carencias?

—En este mundo uno pasa por muchos problemas, tuve conflictos con discográficas y en un momento me tuve que volver a Córdoba. Después me la rebusqué para volver a Buenos Aires. Mi mejor amigo me ayudó, trabajamos juntos y acá estamos. Mi familia no sé que tanto entiende, pero lo que más busca un padre es que su hijo sea feliz, así que, como me ven feliz, están contentos.

—¿Cuál es la mayor diferencia entre los artistas de tu generación y los que te anteceden?

—Antes había distintas formas de hacerse conocer en este mundo, ahora nosotros tenemos las redes y gracias a eso más alcance. Antes para que la gente te vea tenías que tocar en muchos bares. Por ejemplo, mi padrastro conoció a Babasónicos porque los vio tocando en un bar. Las redes te ayudan a comunicarte con otros colegas... ¡Yo por ejemplo quiero hacer un cuartetazo con Lali! La llamaría para hacer “La rubia” [bromea en referencia a las críticas que recibió porque la blonda Julieta Poggio protagonizó el videoclip de “La morocha”]. Ahora la forma de crecer como artista es distinta... A lo mejor antes era más difícil, pero tenían más tiempo... Ahora es más fácil pero puede terminar más rápido. Tengo muchos referentes de otras épocas, a los que respeto mucho: Abel Pintos, Andrés Calamaro, Foo Fighters, Audioslave, Linkin Park. Empecé a tocar la guitarra por ellos.