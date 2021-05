Luis Majul: “El relato no les duró ni 24 horas”

Este miércoles, algunos funcionarios del Gobierno festejaron tras alcanzar la cifra de 15 millones de vacunas contra el coronavirus en el país. Sin embargo, con los números que se conocieron este jueves en cuanto a casos y ocupación de camas, el periodista Luis Majul recordó el festejo de la jornada anterior y advirtió: “Bajen el copete, dejen de vender humo”.

“Les advertimos que no había nada que festejar, que no teníamos nada que agradecer. El relato no les duró ni 24 horas”, sentenció. “Récord de contagios, récord de ocupación de camas ¿Por qué gritar el gol antes de tiempo en el medio de esta tragedia?”, añadió Majul en el arranque de su programa.

“Hoy les decimos: bajen el copete. También les pedimos que tomen conciencia, que no se auto engañen. Estamos en el top 10 mundial en cantidad de contagios, el país es tercero en la cantidad de pacientes críticos y como si esto fuera poco, estamos en el peor momento económico de la historia del país con datos de inflación, desocupación, pobreza y consumo insostenibles en el tiempo”, arremetió.

Por último, se refirió a la polémica por el mensaje de Cancillería respecto al conflicto en Medio Oriente y a la reciente noticia del retiro de apoyo a la demanda de La Haya contra Nicolás Maduro. “Ellos dicen que estamos tan bien que nos podemos dar el lujo de pelearnos con Israel, con los Estados Unidos y abrazarnos bien fuerte a Nicolás Maduro, el peor y más bruto dictador de Latinoamérica”, finalizó.

LA NACION