Fuente: LA NACION - Crédito: Patricio Pidal / AFV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2020 • 11:26

El conductor de Animales Sueltos, Luis Novaresio, dialogó anoche distendidamente con el periodista y escritor, Alejandro Dolina, sobre los sentimientos que aparecieron durante la cuarentena. "Hay que tener que la precaución de encuarentenarse con una que le convenga, es un consejo tardío", explicó simpático Dolina. Y agregó: "En aquellos primeros días del confinamiento tendría que haber aparecido el ministro (de Salud) y haber dicho lávese las manos así, 30 segundos, y por favor consígase alguien para encuarentenarse".

Luis Novaresio habló de la soledad en el aislamiento social con Alejandro Dolina Crédito: América TV

Novaresio, que solía ser muy reservado con respeto a su vida privada, al final del programa le agradeció a Dolina su presencia y habló de su presente enamorado. "He cumplido su decreto sin saberlo, he sido un fiel discípulo porque he encontrado uno que me conviene en la cuarentena", explicó sonriente el conductor que ayer no pudo participar de su programa por un accidente doméstico.

En julio, el periodista anunció que se comprometió con su novio, el empresario inmobiliario Braulio Bauab. "A pesar de este momento tan oscuro e incierto que vive el mundo, para mí queda como algo secundario ante la certeza y la luminosidad de todo lo que amo a este tipo. Este es un momento de gran felicidad", dijo el conductor de Animales Sueltos.

Durante la última emisión del programa, Dolina le explicó a Novaresio que su cuarentena no fue fácil, pero que estaba habituado al aislamiento: "Estoy acostumbrado a sentirme solo, no comprender lo que me rodea, me siento encerrado, no hace falta un virus para que me sienta mal".

El conductor le consultó a Dolina por cómo vive la soledad. "Yo trato de agrandar la botella en la cual estoy encerrado, trato de que el ámbito de mi soledad se vaya agrandando, uno en la soledad tiene la facilidad de convocar fantasmas", dijo Dolina. Y agregó: "En tiempos como estos hay que inventar nuevos lenguajes que nos acerquen a los demás".