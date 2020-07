Luis Novaresio y su pareja, Braulio Bauab, se comprometieron en plena cuarentena Crédito: Instagram

1 de julio de 2020

Ciertas historias de amor no pueden ser opacadas ni siquiera por una pandemia. Ese es el mensaje que Luis Novaresio y su novio Braulio Bauab parecen querido brindar con su última y sorpresiva decisión: el periodista y el empresario inmobiliario se comprometieron en plena cuarentena.

" A pesar de este momento tan oscuro e incierto que vive el mundo, para mí queda como algo secundario ante la certeza y la luminosidad de todo lo que amo a este tipo. Este es un momento de gran felicidad", dijo el conductor de Animales Sueltos . Y su novio redobló la apuesta: " Nos vamos a casar y, cuando se pueda, haremos una megafiesta. Será una celebración judía ".

En una entrevista concedida a la revista Caras, los dos contaron cómo fue que surgió la necesidad de formalizar su relación. "Nosotros pasamos la cuarentena en mi casa, y este compromiso tiene que ver con lo que se produjo a partir de esta convivencia . Al principio fue forzada por las circunstancias sanitarias, pero después se convirtió en algo muy placentero. Nosotros no pensábamos tener tanta cotidianeidad, pero lo cuarentena lo presentó de esta forma", explicó Baub.

Y, además, indicó que esta situación potenció la relación entre su pareja y su hija, Vera. "Como ella tiene su cuarto acá, pasa unos días con la mamá y otros conmigo, y se produjo una convivencia muy linda. Somos dos cincuentones, gente grande. Yo tengo mi vida armada, en nuestros laburos estamos consolidados. Vera iba a un jardín maternal y dejó de ir por la pandemia, y ahora los tres disfrutamos tardes enteras. Y se suma, a veces, la mamá de Vera. Pasamos un relindo Día del Padre, todos juntos en esta familia rara, nueva ", indicó.

Según contaron, el íntimo festejo incluyó un pedido de mano formal y estuvo matizado con champán, música electrónica y un exquisito pastrón con preszalet . Si bien las alianzas suelen tener gran importancia en estas situaciones, en el caso de Novaresio y Bauab tuvieron aún más protagonismo. Es que, en este caso, las inscripciones que eligieron grabar en cada uno de los anillos responden a cuestiones íntimas y cotidianas de su vida en común.

"Los anillos tienen inscripciones muy íntimas que tienen que ver con las pequeñas cosas que van construyendo una historia de amor. El anillo mío dice: 'Callate Benedetti', porque todos los días cuando se va temprano a la radio Luis me deja una cartita de amor. Tengo un sobre enorme con todas", explicó Braulio. Y Novaresio agregó: "Generalmente no me gusta nada de lo que le escribo, pero una vez escribí algo que me gustó mucho. Él después lo enmarcó, lo puso en un cuadro que colgó en su dormitorio. Pero otras veces le dije alguna obviedad, de esas que salen en los sobrecitos de azúcar, y me dijo que era algo muy cursi. Entonces yo lo miré y le dije: 'Callate Benedetti', como si él fuera Mario Benedetti y me gastaba a mí por lo que le escribí (risas). El anillo mío dice: 'Churro moi', porque él a mí me dice 'Churro'. O sea que sería 'Churro mío'. Son códigos entre nosotros, complicidades".

Novaresio hizo pública su relación con Bauab luego de haberle dedicado un premio sin nombrarlo en la última entrega de los Martín Fierro de Cable. Y aunque tras ese episodio intentó no dar más precisiones sobre su vida privada, semanas después terminó blanqueando su relación. "Desde que lo conté públicamente, es todo muy distinto. Estaba profundamente equivocado en creer que hacer este tipo de relato era discriminatorio. Fue todo lo contrario, no he parado de recibir comentarios cariñosos y agradecimientos. Nuestra historia inspiró y ayudó a gente gay que se sentía muy sola", recordó Novaresio.