La divertida anécdota sobre la furia de Guillermo Francella con la mesa de Casados con hijos: “Estaba enojadísimo”

Estrenada en 2017 y con repeticiones todavía al aire, Casados con hijos se ha convertido sin dudas en una serie clásica de la televisión argentina. A raíz del anuncio de que la disfuncional familia de los Argento llegará al teatro en 2023, gran parte del elenco de la serie estuvo invitado en La Peña de Morfi, por Telefe, el pasado domingo.

Allí, Florencia Peña contó la anécdota de cómo comenzó una de las más divertidas escenas del sitcom, que es cuando Pepe Argento, el personaje de Guillermo Francella, se enoja por la inestabilidad de la mesa de la cocina.

Además de Peña y Francella, el domingo visitaron el programa conducido por Jey Mammon y Jésica Cirio otros dos integrantes del plantel de Casados con hijos: Darío Lopilato y Marcelo De Bellis. Entre todos desgranaron diversos recuerdos y momentos de la grabación de la serie, a raíz de que ya está confirmado que a partir del 5 de enero de 2023 la sitcom llegará al teatro Gran Rex, un evento que había sido postergado por la pandemia de coronavirus.

La desopilante anécdota de cómo Pepe Argento se empezó a enojar con la mesa de la cocina

Entre las historias de la realización de la serie, Florencia Peña, que interpretaba a Moni Argento, relató cómo fue que surgió el divertido enojo que vivía el personaje de Pepe Argento cada vez que notaba que la mesa de la cocina se tambaleaba apenas se apoyaba sobre ella.

Este hecho jocoso se repitió con frecuencia a lo largo de los capítulos de la serie y se convirtió con el tiempo en uno de los detalles más festejados por los fanáticos de la historia de origen estadounidense.

“Hay una anécdota muy linda que no sé si contamos alguna vez”, comenzó Peña con su cuento, y agregó: “Cuando nosotros arrancamos, el primer día que llegamos al estudio, Guille controla todo. No se le escapa nada. Y el decorado obviamente tenía que ser roído, lo digo porque las críticas después fueron que era una comedia con olor a naftalina. No entendieron que era todo a propósito”.

Una de las tantas escenas en las que Pepe Argento se enoja con la mesa de la cocina

“Pero él (Francella) igual quería que todo estuviera bien -continuó la actriz-. Entonces se sienta en la cocina y dice: ‘Chicos, esta mesa así no. La mesita no’. Se mueve mucho’”.

“Y empieza a hacer así”, recrea Peña, que mientras hablaba hacía el ademán de mover el mueble hacia arriba y hacia abajo y añadió: “Enojado. Cuando él se enoja para mí es lo más gracioso que hay. Guillermo enojado real es...”, “Muy divertido”, completó la frase Darío Lopilato, el Coqui Argento de la serie.

De inmediato, la intérprete de Moni Argento continuó con su relato: “Nosotros estábamos callados y él: ‘Chicos, esta mesa no’. Entonces, empezó a ponerse nervioso con la mesa y nosotros lo miramos y dijimos: ‘Guillermo, tenés que hacer eso con Pepe. Tenés que hacer eso con Pepe’. Y no la cambiamos más. Quedó”. “No la cambiamos”, asintió Francella, ante la risa de todos los presentes.

Florencia Peña y Guillermo Francella en La Peña de Morfi

“Entonces (en la serie) él siempre hacía le mesa así con Pepe (vuelve a hacer como que mueve el mueble), que en realidad fue algo que hizo él enojadísimo de que nos habían puesto una mesa coja”, concluyó la anécdota Peña.