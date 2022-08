La reflexión de Florencia Peña y Guillermo Francella sobre el humor de Casado con Hijos: “Es ficción, lo que algunas personas no entendieron”

Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis fueron los invitados estelares este domingo en La Peña de Morfi (Telefe). Allí, los artistas compartieron con Jey Mammon y Jesica Cirio las mejores anécdotas de su paso por la exitosa comedia Casados con Hijos y adelantaron cómo será su esperada adaptación al teatro, que se estrenará en enero del año que viene.

En una extensa entrevista plagada de risas y recuerdos, los protagonistas del suceso televisivo reflexionaron acerca del humor -en su momento incomprendido- de esta sitcom, y remarcaron que lo que se pretendía hacer es una crítica a ese tipo de familias.

La reflexión de Florencia Peña y Guillermo Francella sobre el humor de Casados con Hijos

“Éramos muy políticamente incorrectos”, reconoció Francella. “[Pepe y Moni Argento] se decían las cosas con una crueldad el uno al otro que en un matrimonio capaz que decís: ‘¿Cómo me vas a decir una barbaridad así?’”, agregó y decidió ejemplificar la situación con una breve recreación de uno de los diálogos de la serie. “Ella capaz que venía ‘ay, Pepe’ y me mostraba una foto, y yo: ‘¿Qué querés, Moni?’. No la quería ni ver. Y me mostraba: ‘Mirá ese cuerpito, ese nidito de avispa’. ‘Y bueno, ahora te ha atacado el colmenar entero’”, remató el actor y provocó las carcajadas de todos en el estudio.

“Entonces, vos decís: ‘¿Quién soporta eso? ¿Qué mujer soporta eso?’ Te mata. Y ellos como si nada seguían la conversación”, comentó Francella. Y Florencia Peña acotó: “Claro, porque no es literal, sino que es una crítica a ese tipo de matrimonios y es una crítica al machismo. Casados con hijos es una sátira”, insistió.

La actriz dijo una vez más que Casados con Hijos “no es una comedia literal” y que le parece importante que eso quede bien en claro, en un contexto en que los límites del humor son materia de debate. “Se habló tanto de ‘cómo van a hacer ahora Casados con hijos con la deconstrucción’. Es como si vos agarraras a Los Simpson y quisieras que Homero no sea Homero. Homero es Homero, y es una crítica también. Además, Los Simpson están basados en Casados con Hijos”, apuntó Peña, y Francella precisó: “Sí, en Married with Children, la original”.

“Es una crítica Los Simpsons, como también es Casados con Hijos. Entonces, lo que van a venir a ver es el espíritu de Casados”, sintetizó ella. Y su colega agregó: “Si harías El Chavo hoy van a decir: ‘¿Cómo le van a pegar a un nene en un barril?’ ¡Y es ficción! Lo que no se entendió, o algunas personas no han entendido”.

Casados con Hijos en La Peña de Morfi: revelaron cuál es la “única persona” que nunca vio la serie

En un momento de la entrevista, Jey Mammon reveló cuál es la “única persona” que nunca vio Casados con Hijos y sorprendió al propio Guillermo Francella. Todo comenzó con una divertida explicación de Marcelo De Bellis, quien interpreta a Dardo Fuseneco en la serie. “Me parece un fenómeno muy extraño: yo siento que no trabajé ahí”, señaló.

“Yo hablo con él (por Francella) por teléfono y le digo: ‘¿Vos te das cuenta lo que estamos haciendo?’. Incluso, en el trabajo de parto de mi mujer -y me van a matar en las redes por esto- yo le mandaba fotos a Guillermo. ‘No es momento para ver Casados’, me decía. ¡Estaba viendo Casados en el hospital! ¡Yo soy fan de Casados!”, reconoció y sostuvo: “Yo creo que no soy Dardo, yo veo a Dardo y me río como si no lo hubiera interpretado nunca”.

Florencia Peña, por su parte, argumentó: “Atravesamos muchas generaciones, eso es muy loco. Nos vieron los padres, los abuelos, y ahora nos ven los hijos de esos padres. Es muy loco”. Y De Bellis recordó una anécdota junto a Darío Lopilato en un restaurante de Mar del Plata al que fueron a cenar hace poco: “Venían los nenitos de cuatro años: ‘¡Coki! ¡Coki!’. ¡Y también venía el abuelo!”.

En el mismo sentido, Lopilato dijo que en su trabajo, con contingentes de egresados, los jóvenes le dicen que crecieron viendo el programa. Y allí fue cuando el conductor de La Peña de Morfi hizo la revelación que dejó sin palabras a Francella: “Hay una sola persona que no vio nunca Casados con Hijos, que es Juan [Otero], tu hijo”, dijo señalando a Peña, que se resignó a comentar: “¿Vos podés entender?”.

La actriz explicó que el adolescente de 13 años no sabe ni siquiera de qué se trata la serie. “No lo vi nunca, ma. No tengo idea”, lo imitó la madre. Y siguió: “Él no existía cuando estaba haciendo Casados con Hijos. No tenía ni tatuajes yo, era mamá de Toto”.

Florencia Peña le consulta a su hijo Juan Otero si mira las repeticiones de Casados con Hijos

Tiempo atrás, Juan fue al programa de Peña, LPA (América), y en un ping-pong de preguntas y respuestas reconoció que no veía la serie de su mamá. En la clásica sección “rapiditas”, la actriz le consultó si miraba las repeticiones del exitoso ciclo y el joven respondió que no. “Frenemos un toque acá”, manifestó Florencia, mientras expresaba su cara de indignación. “No, nunca lo vi. Nunca. Soy el peor hijo, ya lo sé”, expreso el joven, que se tentó de risas al ver la reacción de ella.

“Todo lo bueno que te está por pasar es por Casados con Hijos en el teatro”, le aclaró la conductora y Diego Ramos redobló la apuesta: “Te digo una cosa, ese programa te pagó la primaria y ahora te va a pagar la universidad, así que empezá a mirarlo”.