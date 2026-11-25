Aunque oficialmente el arbolito de Navidad se arma el 8 de diciembre, hay quienes prefieren anticiparse a las decoraciones y sacar los adornos del armario un poco antes. Una de las integrantes de este grupo es Luisana Lopilato. Es fanática de la época festiva y, junto a su marido Michael Bublé y sus cuatro hijos, adoptaron la tradición de ambientar su casa en noviembre. Este año no fue la excepción y, fiel a su estilo, compartió en sus redes sociales la llegada de la “Bublé Season”.

Esta semana Lopilato compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula casi siete millones de seguidores, las mejores imágenes de su jornada decorando su casa de Vancouver, Canadá. Siguiendo la tradición, ubicaron el imponente árbol en la esquina del living junto a la chimenea. Debido a su altura, un equipo trabajó con una escalera para poder armarlo correctamente. En la sala también desplegaron todas las esferas rojas, plateadas y negras y las seis botas navideñas con las iniciales de cada integrante de la familia: Luisana, Michael, Noah, Elias, Vida y Cielo. Incluso tienen una más pequeña con forma de hueso para su perra Coquita.

Luisana Lopilato mostró cómo decoraron su casa para Navidad (Foto: Instagram @luisanalopilato)

En esta oportunidad, las dos hijas menores de la pareja decidieron participar y ayudaron con la decoración. Por su parte, Luisana, además de supervisar las tareas y adornar el arbolito, fue la encargada de armar uno de los rincones de la casa con un tren y galletitas de jengibre, ratoncitos en trineo, renos y pequeños pinos con las iniciales de la familia.

La actriz mostró cómo decoró uno de los rincones de su casa con distintos adornos navideños (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Además de involucrar a sus seguidores en su divertida actividad, dejó entrever su look personalizado para la ocasión. Se trató de un buzo violeta con la frase: “It’s Bublé Season”, que traducido al español significa: “Es la temporada de Bublé”. Se trata de una frase y una indumentaria ya conocida que también lució el año pasado cuando visitó las decoraciones navideñas al aire libre que hicieron cerca de su casa.

Vida y Cielo, las hijas menores de la actriz, ayudaron a decorar la casa (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Y es que efectivamente el nombre del artista canadiense está completamente asociado con las Fiestas, dado que tiene un disco titulado Christmas (Navidad) lanzado en 2011 con varios covers de hits navideños —incluida “Have Yourself A Merry Little Christmas”— que se reproducen en loop durante fin de año. “Es oficialmente la temporada Bublé. Y en esta casa ya se siente”, comentó la ex Rebelde Way y rápidamente el cantante le respondió: “Te amo, Lopi”.

Lopilato lució orgullosa su buzo personalizado (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Este sin duda fue un año muy especial para la actriz de 39 años, con muchos motivos para celebrar. En agosto fue reconocida en la Gala Starlite Occident, un evento solidario creado por Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, por “su compromiso, sensibilidad y apoyo a causas que buscan construir un mundo mejor”; en septiembre estrenó en cines Pepita la pistolera, película basada en la vida de Margarita Di Tullio, con dirección de Lucía Puenzo, y en octubre se lució en la pasarela del Le Défilé de L’Oréal Paris durante la Semana de la Moda de París con la Torre Eiffel de fondo.

Pero no todo fue color de rosas. Hace unos días sufrió un revés judicial cuando, tras 13 años de disputa por el uso de su imagen infantil en una campaña publicitaria de una empresa de alarmas, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno de Uruguay rechazó su pedido de indemnización de dos millones de dólares y determinó el pago de 4000 dólares más intereses legales.