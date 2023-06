Luli Fernández recordó el peor momento de su relación con Cristián Cúneo Libarona y reveló cómo lo superaron

escuchar

En el 2012, Luli Fernández entró al estudio de abogados en donde trabajaba Cristián Cúneo Libarona para asesorarse por un tema legal sin imaginar que, apenas dos años después, intercambiaría votos con el hombre que la atendió. Tras contraer matrimonio en el 2014, la modelo y el abogado construyeron una hermosa familia y, actualmente, se encaminan a celebrar su noveno aniversario de casados. Sin embargo, apenas antes de dar el “Sí, quiero”, sufrieron una fuerte crisis que casi termina en una separación. Días atrás, la expanelista de Socios del espectáculo (eltrece) recordó el desafiante episodio y reveló cómo lo superaron.

Luli Fernández recordó recordó el peor momento de su relación con Cristian Cúneo Libarona

Luego de tiempo de noviazgo y sin importar las miradas críticas que los cuestionaban por llevarse 12 años de diferencia, Cristián Cúneo Libarona orquestó una romántica puesta en escena para pedirle matrimonio a Luli Fernández. “Estábamos en Maldivas, cenando, abrí el menú y había un coso que decía ¿te querés casar conmigo?”, detalló ella, en una reciente transmisión de Estamos en una, el programa de Lourdes Sánchez, Lelu Mendiguren y Lean Pérez por República Z.

La historia no era para recordar el tierno momento, sino que Fernández detalló que, a pesar del gran gesto que tuvo Cúneo Libarona, apenas pasada la propuesta comenzó a dudar. “Mi marido me pidió casamiento y al mes se arrepintió. Él es de géminis”, contextualizó, con una sonrisa que dejó en claro que todo conflicto quedó en el pasado.

Cristian Cúneo Libarona y Luli Fernández se casaron en el 2014 instagram @lulifernandezok

“Yo soy como muy brujita, porque él no fue que me sentó y me dijo ‘tengo que hablar con vos’. Fui yo la que hizo la pregunta que no tenés que hacer y le dije ‘¿qué te pasa?’”, sumó. Sobre cómo se sintió ante la compleja situación, detalló: “Yo soy re drama queen, pero en ese momento respiré porque si no sale lo peor de mí y soy como un huracán”.

No obstante, aclaró que logró mantener la calma, ya que deseaba priorizar el vínculo que habían construido hasta el momento y el proyecto de vida que tenían por delante. “Le dije ‘esto lo tenés que clarificar vos’. Yo en otro momento de mi vida le hubiera pegado una patada en el totó y me hubiese ido, pero ahora le dije de tomarnos las cosas con calma”, contó. Y admitió: “Tenía un proyecto de vida, de familia. A mí no me pasaría, pero entendí que le agarró una especie de ataque de inseguridad”.

Cristian Cúneo Libarona y Luli Fernández con su hijo Indalecio instagram @lulifernandezok

La crisis se extendió durante un mes y, dado que ella ya había comenzado la organización del evento y hasta estaba en proceso de hacerse el vestido, decidió encarar el problema de manera más directa. “Él se iba de viaje con su hija María y le dije que volviera con una decisión, por sí o por no. Si es por no, besito, se terminó. Y si es por sí, avanzamos”, sentenció.

Ya de regreso en la Argentina, Cristián se decidió por la segunda opción y en el 2014 pasaron por el registro civil. Un año más tarde, tuvieron su fiesta en un campo en Lezama que contó con una recepción al aire libre, “sin nada raro” según expresó en su momento la flamante novia. En 2019, la familia se agrandó con el nacimiento de Indalecio, su primer hijo juntos, quien se sumó al ya amplio clan integrado por Santos, María, Vicente y Jacinto, fruto de relaciones anteriores del abogado.

LA NACION