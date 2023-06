Alcohol y descontrol: el plan radical de Santi Maratea para llegar a los mil millones para Independiente

escuchar

Si hay algo que no se le puede negar a Santiago Maratea es que, cuando se encuentra en plena campaña de recaudación, deja correr libremente su imaginación para poder alcanzar cada uno de sus objetivos. En el caso de la colecta para saldar la deuda millonaria de Independiente, la que no solo fue la más ambiciosa y criticada hasta el momento sino también la más desafiante, el influencer tuvo que poner en marcha todos sus recursos. Esto quedó evidenciado cuando, en la noche del viernes, propuso una actividad para lograr llegar a los mil millones de pesos, la cual incluyó una gran suma de alcohol.

Alcohol y descontrol: el plan radical de Santi Maratea para llegar a los mil millones

Según los cálculos, la deuda total del club de Avellaneda y la cifra que Santi Maratea se propuso alcanzar es de aproximadamente 20.000.000 dólares. Antes de llegar a ese ambicioso objetivo, el primer gran paso era poder saldar la deuda con el América de México, a quien Independiente le debe 5.700.000 dólares por el pase de Cecilio Domínguez, y la cual le impide incorporar nuevos jugadores.

Según informaron las autoridades del club de Avellaneda en la tarde del viernes a través de su perfil oficial de Twitter, parte de dicho monto ya fue pagado y en los días siguientes se presentará lo que falta, que saldrá de lo recolectado por el influencer.

Santi Maratea en el marco de la conferencia de prensa previo al inicio de la colecta para Independiente Ricardo Pristupluk - La Nacion

“Informamos a los socios, hinchas y simpatizantes de Independiente que se acaba de realizar el primer pago de un millón de dólares al América de México. Este giro se hizo con recursos genuinos del Club y la semana que viene se hará otra transferencia con el dinero recaudado en la colecta en la que miles de almas rojas confiaron en Santi Maratea y pusieron su esfuerzo para salir de esta situación. Seguiremos poniéndolos al tanto de las novedades”, escribieron.

Apremiado por esta situación, el comunicador anunció que ya se superó la barrera de lo 928 mil pesos, pero que es necesario llegar a los mil millones para el lunes 26 de junio, antes de realizar el giro para el club mexicano. Luego de dejar asentado que este objetivo lo tendría “con ansiedad” todo el fin de semana, se presentó ante sus millones de seguidores con una inesperada propuesta.

El comunicado de Independiente sobre el pago de la deuda millonaria

“Gente, me veo obligado a poner en marcha un plan radical para llegar a los mil millones de acá al lunes, que es el tiempo que tenemos”, anunció, sentado en la cocina de su casa. Y siguió, mientras ponía frente a la cámara una botella de tequila y otra de whisky: “Mi propuesta es la siguiente: los que me siguen hace tiempo sabrán que, cuando no queda más que hacer, nos ponemos en pedo. Ahí se activa el plan radical”.

Dicho eso, explicó: “Cada un millón de pesos, un shot. Eso puede hacer que me ponga en pedo porque cada un minuto entra un millón o, si pasa cada una hora, va a ser re aburrido. Básicamente, si me pongo en pedo o no y si termino vomitando o no, depende de ustedes”. Treinta minutos después, se tomó el primer medio shot de tequila y le pidió al público que “lo banque en esta”.

Si su plan finalmente funciona o queda en una propuesta descabellada más, se sabrá en el rango de las siguientes horas.

LA NACION