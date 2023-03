Pía Slapka apuntó contra Luli Fernández por los rumores de romance con Benjamín Vicuña: “No le tengo mucho cariño”

escuchar

Benjamín Vicuña y Pía Slapka fueron vistos juntos en un parador de Cariló en enero pasado y, desde entonces, los rumores sobre un posible romance entre ambos salieron a la luz y fueron el foco de todos los admiradores del actor y de la conductora. La panelista de Socios del Espectáculo (eltrece) Luli Fernández fue una de las difusoras del esporádico encuentro: “Fue un flechazo”, aseguró. Este fin de semana, la conductora de La tarde del 9 (El Nueve) apuntó contra la modelo y fue contundente: “Tiene que chequear la información que tira”.

Fernández relató que a Vicuña y a Slapka “se los vio particularmente simpáticos, amorosos y sonrientes”. Y agregó: “Ellos son divinos y muy funcionales al evento”, en diálogo con Socios del Espectáculo. Ante las declaraciones de la panelista, la conductora de el nueve realizó un contundente descargo en las redes sociales y advirtió que solo querría “rellenar el programa” y “buscó algo para decir”.

Pía Slapka apuntó contra Luli Fernández por los rumores de romance con Benjamín Vicuña

Este domingo, Pía apuntó contra la modelo, en el ciclo que conduce los fines de semana junto a Tomi Dente, La tarde del 9. “Últimamente, no le tengo mucho cariño”, expresó. Ante la fulminante frase, sus compañeros le consultaron qué sucedió entre ambas. “Tiene que chequear la información que tira, ya que trabaja en Socios del Espectáculo. En vacaciones, le mandé un mensajito, pero además ya sabía que era mentira”, argumentó.

La conductora se refería al presunto romance que Fernández aseguró que mantendría con Benjamín Vicuña. “Nunca me abordó y me conoce hace muchísimos años. Muchos periodistas me escribieron, pero ella no”, sentenció. Su compañero de conducción, Tomi Dente, adhirió: “Un periodista sabe perfectamente que el primer eslabón, antes que cualquier tipo de presunción o elucubración periodística, es llamar a la protagonista y consultarle. Mariana Brey no lo hubiese pasado”.

Benjamín Vicuña y Pía Slapka, muy simpáticos, en un evento realizado en enero pasado https://www.instagram.com/benjaminvicuna.ok/

Una peculiar revelación

En tanto, Slapka se permitió hacer una broma con respecto a lo ocurrido, en referencia a su vinculación con el protagonista de El hilo rojo. “A mí me gustaba L-Gante”, destacó. La conductora de El Nueve finalizó su relación con el padre de sus hijos, Paul García Navarro, años atrás.

En tanto, Ana Laura Román redireccionó la conversación: “Es buena periodista, igual. Maneja información, la chequea. A veces, uno se pelea con un compañero porque no tiene un buen día”. Y Pía se sumó a su dicho: “¿No puede ser que uno una vez no tenga una buena semana?”.

“Buscó algo para decir”

Tras la difusión del rumor que vinculaba a la conductora con el actor, Pía Slapka realizó un contundente descargo a través de sus Stories de Instagram. “Preguntenle a la persona que tiró el rumor. No sé por qué lo hizo, porque ni siquiera estuvo en ese evento esta persona. Pero alguien le debe haber dicho: ‘Tirala, porque están los dos solteros y son dos personas simpáticas’”, escribió.

Y siguió: “Hablo por mí, porque de él, ni idea. Pero solo estábamos trabajando y eso es todo. Esta persona que lo dijo tal vez tenía que rellenar el programa que hace y por eso buscó algo para decir. Entiendo, pero no tengo ni idea de Benjamín, no sé nada de él. Cualquiera”.

