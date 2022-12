Malena Pichot cruzó a Roberto García Moritán por la provocación a Ofelia Fernández: “Cobarde, ordinario y vergonzoso”

escuchar

Este miércoles, a poco de que arrancara el partido entre la Argentina y Polonia en el Mundial de Qatar, el legislador porteño por Republicanos Unidos, Roberto Gacía Moritán, hizo una especie de chanza cuando grabó un video en el que iba hasta la puerta del despacho de su colega Ofelia Fernández, del Frente de Todos, para invitarla a ver el encuentro de la selección. La intención del diputado porteño era, supuestamente, demostrar que la joven no se encontraba en su lugar de trabajo en ese momento.

“Quise invitar a Ofelia Fenández a ver el partido, pero no había nadie”, escribió el empresario, marido de Carolina ‘Pampita’ Ardohain, en el posteo de Twitter en el que subió el video. Pero su ocurrencia fue tomada por muchos usuarios de las redes sociales como una provocación hacia su colega, y entre las voces de indignación que se levantaron contra su actitud fue la de Malena Pichot, que definió el accionar del hombre de Republicanos Unidos como “cobade, ordinario y vergonzoso”.

La provocación de Roberto García Moritán a Ofelia Fernández en el partido Argentina y Polonia

En el material subido por García Moritán se lo ve a él que llega, con una bandera argentina atada a su muñeca, al despacho de Fernández, le golpea la puerta y le grita: “Ofelia, empezó el partido, dejá de trabajar, vení”. Luego trata de abrir el picaporte de la oficina de su colega mientras muestra una media sonrisa irónica. “Vamos a ver el partido abajo”, remata, y vuelve a dar unos golpes con su puño contra la puerta. La respuesta del otro lado, nunca llega.

Malena Pichot posteó indignada contra la actitud de Roberto García Moritán Twitter / @

El posteo del legislador fue reproducido más de un millón y medio de veces en un día, cosechó unos 25.000 Me gusta, pero recibió también varios comentarios muy críticos por su accionar. Muchos consideraron impropia su actitud, por su falta de seriedad tratándose de un representante del electorado. O lo tomaron como una provocación innecesaria. Y a los cuestionamientos también se sumó Pichot, que fulminó al diputado porteño.

La actriz y guionista retuiteó el posteo de García Moritán y escribió un lapidario mensaje: “No hay nada más cobarde, ordinario y vergonzoso que un hombre picanteando a una mujer”.

Una de las respuestas que recibió Malena Pichot por relacionar la provocación de Garcia Moritán a Ofelia Fernández con un caso de desigualdad de género Twitter / @andre073

El tuit de la standupera, recibió unos 15.000 me gusta, pero también una larga lista de cuestionamientos por parte de sus usuarios, que consideraron que la provocación del legislador, por inadecuada que pudiera ser, no se relacionaba en modo alguno con la vulneración del ideario feminista ni con una cuestión de desigualdad de género.

“¿Por qué Malena? ¿Porque somos idiotas y no nos podemos defender? ¿Porque somos vagas y no vamos a trabajar? ¿Porque somos frágiles y no los podemos mandar a c...? ¿O porque las kirchneristas no van a trabajar y no lo pueden justificar? Vení y descansame a mi y vas a ver...”, señaló la usuaria Andre, en claro desacuerdo con el tuit de la comediante. “¿Y qué tiene que ver que sea mujer? ¿No somos iguales hombres y mujeres?” preguntó, en el mismo sentido, la tuitera Vivi Ferrari.

No faltaron tampoco quienes le recordaron a la actriz algunos tuits que ella misma había escrito en el pasado en el que denostaba fuertemente a otras mujeres. Y hubo, en adición, referencias a expresiones, dichos o acciones completamente machistas relacionadas a personajes del oficialismo que nunca recibieron una crítica similar por parte de Pichot.

Malena Pichot replicó a quienes le cuestionaban su tuit sobre Roberto García Moritán y su accionar en relación a Ofelia Fernández Twitter / @male

Por toda respuesta a las críticas que recibió por emparentar la acción de García Moritán con la desigualdad de género, Pichot tomó uno de estos tuits con críticas y escribió: “Los hombres tienen más fuerza. Ir a picantear a alguien que no te puede dormir de una piña es de cobarde. La igualdad debe estar en los derechos no en la biología, infeliz”.

Ofelia Fernández, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el frente de Todos, no se manifestó sobre la chicana que hizo Roberto García Moritán en la puerta de su despacho MAURO ALFIERI

Ofelia Fernández, en tanto, todavía no se ha manifestado sobre el accionar de su colega. Tampoco acusó recibo en las redes sobre lo que hizo su colega en la puerta de su despacho.

