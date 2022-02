Malena Pichot cruzó al dirigente que golpeó a una trabajadora en la Costa: “Es el colmo del acomodo”

Malena Pichot utilizó su cuenta de Twitter para opinar sobre el dirigente que insultó y golpeó a una trabajadora en la Costa Alántica. La guionista y comediante escribió una dura crítica contra José Ernesto Schulman, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y catalogó al hecho como “el colmo de la corrupción y el acomodo”.

“El colmo de la corrupción y el acomodo es que un tipo que trabaja defendiendo los derechos humanos le pegue a una empleada CON UNA REMERA QUE DICE DERECHOS HUMANOS”, manifestó Pichot en su mensaje.

El tuit Malena Pichot sobre el dirigente que insultó y golpeó a una trabajadora en la Costa Atlántica (Foto: Twitter)

El tuit fue publicado este domingo por la mañana y causó revuelo en la red social. En apenas unas horas, cosechó más de 300 retuits y superó los 3.000 likes. Varios usuarios le remarcaron a la conductora del programa de radio Furia Bebé (Futurock) que el dirigente estaba asociado al oficialismo, y le recordaron un video que grabó la activista por el feminismo en el marco de las Elecciones 2019, llamando a votar por Alberto Fernández.

El episodio del dirigente de Derechos Humanos ocurrió el jueves, se viralizó en las últimas horas y causó indignación. En el video, que dura 45 segundos, se puede ver a Schulman insultando y golpeando a una empleada en una terminal de ómnibus de Santa Clara.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes, el hombre tenía puesta una remera de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, una entidad vinculada al kirchnerismo. Según se puede observar en las imágenes, la discusión comenzó porque Schulman le tomó una foto a la empleada y a una mujer que estaba en el lugar y reaccionó de inmediato: “Vos no me podés sacar fotos así como así”, le dijo, a lo que el dirigente respondió, amenazante: “Es para que me digas el nombre de la señorita (en referencia a la empleada que estaba detrás del mostrador). ¿Sabés lo que puedo hacer? Meterlas en cana a las dos”.

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos se violentó contra una empleada

Luego, el hombre abrió la puerta y se dirigió directamente a la empleada: “¿De qué te reís, pelot...?”. No conforme con eso, le pegó una cachetada. Ante la agresión, ella le ordenó que se fuera, pero él siguió agrediéndola: “No me voy una m... Andá vos, hija de p...”. En ese momento, otro hombre entró a la boletería y el dirigente de Derechos Humanos le comentó: i“Escúcheme, hace media hora que la pende... se me está cagando de risa de que el colectivo viene”.

Schulman publicó más tarde un pedido de disculpas a través de Facebook. Asumió que la suya fue una “conducta reprochable” y aseguró que “se desencajó”. Luego, desde la entidad que conduce emitieron un escueto comunicado en el que informaron que el hombre se tomó licencia y “se puso a disposición”.

En una carta que comenzó dirigida a sus “compañeres”, Schulman sostuvo: “Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”.

El comunicado que publicó José Schulman en su Facebook Facebook José Ernesto Schulman

“Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió”, consignó en su Facebook.

Para cerrar, manifestó que estaba “arrepentido” por lo que hizo, al hablar de “acciones contrarias a sus convicciones”, y dijo que esto último se lo hizo saber a la trabajadora que agredió.